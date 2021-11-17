洛縣 4 歲男童被寄養家庭毆打致昏迷 進ICU

洛杉磯四歲男孩被寄養家庭毆打致昏迷，進ICU搶救。（家庭成員提供）

洛杉磯 縣一名四歲男童上個月被寄養家庭毆打致昏迷，後被送入醫院重症監護室搶救，洛杉磯縣縣政委員會（Los Angeles County Board of Supervisors）16日（週二）投票 決定對這起涉嫌虐待兒童的案件展開全面調查。

10 月 28 日，洛縣 警局的偵探對位於諾瓦克市（Norwalk）Pioneer Boulevard 14700 街區的一所房屋做出回應，一名住在這裡的四歲男孩被毆打致重傷，並被送入醫院重症監護室進行搶救。

26 歲的養母Gabriela Casarez，次日因涉嫌虐待兒童被捕。她後來被控一項襲擊兒童導致昏迷/癱瘓的罪名，兩項在可能導致嚴重身體傷害或死亡的情況下虐待兒童的罪名。男孩親屬表示，孩子在寄養期間遭到酷刑並被毆打致昏迷，要求追究責任。

縣政委員會11月16日一致投票批准由縣政委員韓珍妮 (Janice Hahn) 撰寫一項動議，該動議指示兒童保護辦公室調查涉嫌虐待的行為。「這起案件太駭人聽聞了，」韓珍妮說，「當我們把小男孩從他家人身邊帶走時，我們的兒童和家庭服務部都應該保護他，如果這些指控屬實，照顧他的養母竟對孩子傷害如此之重，以致不得不住院治療。」

此次調查將審查兒童和家庭服務部，以及其他縣機構如何處理寄養孩子的案件。根據動議，將調查孩子與家人接觸的歷史，並對參與此案的社工進行審查，調查還將尋找系統性問題。韓珍妮說，調查目的不僅是要找出這起事件究竟出了什麼問題，還要解決系統中存在的任何問題，以確保沒有其他孩子處於危險之中。