我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／拜習會為美中競合熱身、基諾沙17歲殺人審判

CNN分析：共和黨極端派為重拾眾院多數席次布局

洛縣 4 歲男童被寄養家庭毆打致昏迷 進ICU

記者邵敏/洛杉磯綜合報導
洛杉磯四歲男孩被寄養家庭毆打致昏迷，進ICU搶救。（家庭成員提供）
洛杉磯四歲男孩被寄養家庭毆打致昏迷，進ICU搶救。（家庭成員提供）

洛杉磯縣一名四歲男童上個月被寄養家庭毆打致昏迷，後被送入醫院重症監護室搶救，洛杉磯縣縣政委員會（Los Angeles County Board of Supervisors）16日（週二）投票決定對這起涉嫌虐待兒童的案件展開全面調查。

10 月 28 日，洛縣警局的偵探對位於諾瓦克市（Norwalk）Pioneer Boulevard 14700 街區的一所房屋做出回應，一名住在這裡的四歲男孩被毆打致重傷，並被送入醫院重症監護室進行搶救。

26 歲的養母Gabriela Casarez，次日因涉嫌虐待兒童被捕。她後來被控一項襲擊兒童導致昏迷/癱瘓的罪名，兩項在可能導致嚴重身體傷害或死亡的情況下虐待兒童的罪名。男孩親屬表示，孩子在寄養期間遭到酷刑並被毆打致昏迷，要求追究責任。

縣政委員會11月16日一致投票批准由縣政委員韓珍妮 (Janice Hahn) 撰寫一項動議，該動議指示兒童保護辦公室調查涉嫌虐待的行為。「這起案件太駭人聽聞了，」韓珍妮說，「當我們把小男孩從他家人身邊帶走時，我們的兒童和家庭服務部都應該保護他，如果這些指控屬實，照顧他的養母竟對孩子傷害如此之重，以致不得不住院治療。」

此次調查將審查兒童和家庭服務部，以及其他縣機構如何處理寄養孩子的案件。根據動議，將調查孩子與家人接觸的歷史，並對參與此案的社工進行審查，調查還將尋找系統性問題。韓珍妮說，調查目的不僅是要找出這起事件究竟出了什麼問題，還要解決系統中存在的任何問題，以確保沒有其他孩子處於危險之中。

投票 洛杉磯 洛縣

上一則

「尚氣」劉思慕好萊塢山上置產 500萬買下豪宅

下一則

僑委會推出僑民法律諮詢顧問團 協助僑胞維護權益

延伸閱讀

柯比遺孀告洛杉磯縣警 警長：指示「處理照片」非滅證

柯比遺孀告洛杉磯縣警 警長：指示「處理照片」非滅證
大啖「美豬」滷肉飯 洛杉磯台僑：親身見證美豬安全

大啖「美豬」滷肉飯 洛杉磯台僑：親身見證美豬安全
洛縣為小企業提供最高4萬元租金補助 17日開始申請

洛縣為小企業提供最高4萬元租金補助 17日開始申請
全美首個 紐約疫情變地方性流行

全美首個 紐約疫情變地方性流行
洛縣新冠死亡降 住ICU病患略增 籲高危群接種加強針

洛縣新冠死亡降 住ICU病患略增 籲高危群接種加強針
聖伯納汀諾法官 推翻限制縣委任期提案

聖伯納汀諾法官 推翻限制縣委任期提案

熱門新聞

華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

2021-11-11 02:20
華裔少女韓宜文在籃球賽場上被一名對手球員揮拳擊倒在地。（ABC7）

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

2021-11-12 16:54
北美華人會計師協會會長張青會計師。（會議截圖）

國稅局將加強查稅 這些人是稽查對象

2021-11-15 02:18
珠珠女士和男友的車子被砸了一個大窟窿。（珠珠提供）

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

2021-11-10 02:20
加州從12 日起再發放78萬4000張600元支票。（GettyImages）

加州12 日起發放78萬4000張600元補助

2021-11-11 13:45
南加各行業華人老闆大呼缺人，招聘員工非常不容易。(本報記者／攝影)

南加大缺工 加薪也找不到人 華資老闆下場替補

2021-11-16 02:20

超人氣

更多 >
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
人死在獄中會發生什麼事？美女更生人揭露淒涼秘辛

人死在獄中會發生什麼事？美女更生人揭露淒涼秘辛
對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯