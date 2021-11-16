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華裔教授促成近140名美國大學生赴台教書 拓展國際視野

本報記者／洛杉磯報導
劉昕教授。（劉昕臉書下載）
劉昕教授。（劉昕臉書下載）

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會，將聯合喜瑞都社區學院和瑞航都社區學院共同推出「美國大學生赴台灣實習教授英語計畫」，也就是送美國大學生到台灣教英文。該計畫自2017 年起推出後深受歡迎，已先後送出近140名包括華裔在內的美國學生前往台灣教英文。唯去年受疫情影響暫停一次，今年推出六週遠距教學，首次辦理線上英語夏令營，這項與新北市教育局的合作計畫在台灣推出開放報名當日，一個小時內就全部額滿。

美國大學生赴台教英語計畫，是由喜瑞都社區學院華裔理事，暨任教於瑞航都社區學院的劉昕教授發起，並獲兩個學院接受為正式的海外實習活動。自2017年起，在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處教育組的引介下，劉昕帶領兩校學生赴台灣擔任英語志工，用英文及人文與世界交朋友，幫助台灣學子學習英文並體驗多元文化，同時拓展美國學生的國際視野，提升國際關懷與人文情懷。

劉昕認為，海外實習交流對參加的美國大學生，不管是何種族裔，在日後就業或繼續深造都有很大的幫助。 這個經歷培養出的適應、溝通等軟實力，會幫助學生在就學申請或求職就業時脫穎而出。

自2017年起至2019年，該計畫已分別派出20 名、54名和60多名美國學生到台灣，與多個縣巿教育局及中小學校合作輔導學生。美國學生的足跡除進入各地校園和住宿接待家庭外，還踏遍台北市和新北市的城鄉街道、台南的鹽田和海邊，更到了花蓮山上的布農族部落。

劉昕指出，2021 年首次辦理的線上英語夏令營，報名者供過於求，要候補的學生塞爆新北市教育局網站。社區大學生志工和惠特尼高中優秀學生共同組成的義工團，讓400 名新北市中小學生輕鬆開口說英文，線上課程多元有趣，包括加州藝文故事、加州必玩景點介紹、歌唱學英文，以及與美國大學生、中學生聊日常。

為能永續經營，她提出與「世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會」（以下簡稱「世華大洛杉磯分會」）合作的想法，立刻受到該會核心成員支持。 她說，「世華大洛杉磯分會」成員均為來自台灣的傑出女企業家和工商婦女，不但融入美國的主流社會，也非常了解家鄉台灣的社會文化。

劉昕說，可望藉著該會會員們的豐富管理經驗及熱愛台灣的心，指導「美國大學生赴台灣教育實習計畫」，開創出一個讓台灣學生和美國學生雙贏的亮麗計畫。 

「世華大洛杉磯分會」會長徐洸玲表示，該會很高興有機會將服務與資源延伸到教育領域，提供主流美國大學生和台灣學生語言與文化交流的機會。這項計畫並符合世華「心懷世界、掌握脈動、建立網絡、發展經貿」的核心價值。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處辦事處教育組組長藍先茜，也樂見該計畫得到「世華大洛杉磯分會」和南加多所社區學院共同支持。

由於今年的暑期線上英語夏令營大受歡迎，劉昕計劃推出冬季英語營，並希望在疫情過後，能很快恢復美國大學生赴台實體交流的敎育計劃。希望體驗到台灣教育實習的美國學生們，別忘了到時侯踴躍報名，可參考網站：https://talk2nativespeakers.com/。

2019年「美國大學生赴台灣實習教授英語計畫」成員在台灣廟宇前的合照。（劉昕臉書...
2019年「美國大學生赴台灣實習教授英語計畫」成員在台灣廟宇前的合照。（劉昕臉書下載）

美國 台灣 教育局

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