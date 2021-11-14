吃貨小分隊18日主辦吃貨美食盛典 為期兩天

掃瞄此二維碼，即可報名上線參加「2021第三屆吃貨美食盛典」。

美食 生活平台「吃貨小分隊」主辦的「2021第三屆吃貨美食盛典」，訂2021年11月18和19日兩天在線上通過Zoom Meeting隆重舉行，將餐飲業界人士、美食媒體主要意見領袖（Key Opinion Leaders，簡稱KOL）等嘉賓齊聚一堂，召開一場關於美食行業及中美文化交流的高峰論壇。

這項年度高峰論壇，擬用一次盛會凝聚中美華人的力量，只為 「吃」 這件看似平凡卻充滿學問的大事，做充分的交流，並分享餐飲等消費者關心的最新信息。主辦單位指出，論壇內容包括創投大佬傅盛暢談餐飲機器人的未來，Weee創始人分享北美「生鮮與食品電商」發展趨勢，並有大數據專家、資深投資 人、頂級餐飲行業領袖深度經驗的分享，與在線上面對面交流的機會。

「吃貨小分隊」曾於前年在灣區成功舉辦「2019吃貨美食盛典」，當時有超過132個餐廳及品牌及380位專業領域嘉賓出席首屆盛事；20多位專業人士、評論家和媒體作為演講嘉賓，分享了他們對於餐飲行業的見解和想法，其中包括眉州東坡董事長王剛、鮮芋仙創始人傅信欽、Lady M創始人Ken Romaniszyn、餐飲投資人Bill Chait等餐飲領袖。

「吃貨小分隊」為了這次的「吃貨美食盛典」推出「2021年美食盛典中華賞味榜」在線投票 ，邀請民眾為自己喜歡的餐廳投出寶貴的一票，投票已於11月8日晚上11時59分結束，吃貨小分隊將在18和19日兩天的線上論壇活動時間裡，舉行中華賞味榜頒獎活動。