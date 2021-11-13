我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

控川普性騷 誰是接班人參賽者突撤妨害名譽訴訟

COP26格拉斯哥協定出爐 敲定削減燃煤、碳市場機制

南加州廣府人聯誼會就職典禮130多人見證

洛杉磯訊
沈時康（左一）主持南加州廣府人聯誼會新一屆職員宣誓。（梁焯榮提供）
沈時康（左一）主持南加州廣府人聯誼會新一屆職員宣誓。（梁焯榮提供）

加州廣府人聯誼會日前在阿罕布拉市舉行2021-2023年度就職典禮，會長陳燦培及各級職員由前阿罕布拉市長沈時康監誓、在場130多人見證下就職。連任會長陳燦培表示，期待疫情緩和後，明年將組團前往廣東省肇慶市參加「第四屆世界廣府人懇親大會」。

去年受到新冠肺炎疫情影響，南加州廣府人聯誼會一度無法舉辦各項聯誼活動，今年美國大多人已經注射了疫苗，洛杉磯縣開放民眾社交活動。該聯誼會上月舉辦的「孫中山辛亥革命110週年紀念」活動，得到本地傳統及新僑等100多個單位共同參與，並製作內容詳盡的紀念特刊，將孫中山一百年前在洛城的事蹟展示給民眾。

聯邦眾議員趙美心、加州眾議員周本立分別向南加州廣府人聯誼會卸任職員頒發表揚狀。前廣州市長、廣府總會黎子流會長和廣府人聯誼總會及各地分會紛紛向該會發出賀函，祝福該會會務昌隆。當天賓客中有14人註冊成為新會員。

洛城著名書法家甘富忠與節目主持人陳述聯名題贈了詩人梅紅撰寫的對聯：「南加會有份有緣聯誼聯情聯幸福，廣府人同心同德愛家愛國愛鄉親」送給該會作紀念。晚會由顧問方杰洲主持，並安排了魔術師表演精彩魔術、豐富多彩的娛樂表演及現金抽獎，典禮充滿歡樂祥和的氣氛。

南加州廣府人聯誼會新一屆職員為：會長陳燦培、副會長郭柏明、胡卓球。秘書長伍堅偉、財政伍國勝、監事長張鐵流、公關梅寧。理事：李美琴、黃瑞好、謝曼楚。顧問：莊佩源、黃家榮、薛漢文、李健民、梁焯榮、吳玉熙、胡國明及方傑洲。

 

加州 南加 眾議員

上一則

物價一路飆升 感恩大餐看漲

延伸閱讀

中華公所攜僑社 紀念孫中山誕辰155周年

中華公所攜僑社 紀念孫中山誕辰155周年
孫中山155周年誕辰 僑團獻花紀念

孫中山155周年誕辰 僑團獻花紀念
南加僑界獻花紀念孫中山155歲誕辰

南加僑界獻花紀念孫中山155歲誕辰
國民黨應推郭台銘選總統

國民黨應推郭台銘選總統

南加僑界獻花紀念國父孫中山誕辰155周年

南加僑界獻花紀念國父孫中山誕辰155周年
遭列台獨頑固分子 蘇貞昌：中國比民國初年更野蠻

遭列台獨頑固分子 蘇貞昌：中國比民國初年更野蠻

熱門新聞

中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33
華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

2021-11-11 02:20
珠珠女士和男友的車子被砸了一個大窟窿。（珠珠提供）

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

2021-11-10 02:20
華裔少女韓宜文在籃球賽場上被一名對手球員揮拳擊倒在地。（ABC7）

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

2021-11-12 16:54
聖瑪利諾房市中位價入圍前100名。(記者李雪／攝影)

加州占全美最貴房市的70% 洛縣21個郵區排名全美前100

2021-11-09 20:35
龍鳳大賭場曾於2016年出現拿著巨額現金，進出資金超過1億元的中國豪賭客。(Google街景圖)

中國豪賭客 賭場進出1億現金

2021-11-08 02:18

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
讓蛤蜊泡水不加鹽也能吐沙 她加這一物「吐得很乾淨」

讓蛤蜊泡水不加鹽也能吐沙 她加這一物「吐得很乾淨」
專挑老人騙錢騙感情 德州夫妻得手300萬 遭判刑388年

專挑老人騙錢騙感情 德州夫妻得手300萬 遭判刑388年
上個月才上太空 49歲科技公司創辦人墜機身亡

上個月才上太空 49歲科技公司創辦人墜機身亡
這些時間別睡 改善6個日常習慣 助你一夜好眠

這些時間別睡 改善6個日常習慣 助你一夜好眠