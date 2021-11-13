物價一路飆升 感恩大餐看漲

今年以來食材物價一路高歌，肉類海鮮蔬菜水果無一不漲。（記者楊青／攝影）

數月以來全美物價一路高歌，今年感恩大餐價格不菲。2018年一隻火鷄平均11元，2021年平均21元。華洋商家表示，今年的感恩節聖誕節和新年各種食材供應豐富，但價格已回不到從前，相當部分食材價格估計兩位數成長，民眾不妨提前準備，分散採購，在漲價中尋求好康，減少荷包出血。

全美單日食材消耗最大的感恩節臨近，聖蓋博谷華洋超市火鷄已火熱上架。據聯邦農業部 的報告，今年全國冷凍火鷄大盤批發價格比上年暴增22%，農業部預測，今年八至16磅的冷凍火鷄每磅價格比上年飆升25%以上，十磅左右的小型新鮮火鷄價格幾乎翻倍，批發均價每磅1.47元。華爾市場、塔吉特、Albertson等大型商家冷凍火鷄，目前每磅價格在89分至2.49元之間，部分華人超市 冷凍火鷄每磅1.89元左右。

「主要是政府發錢的原因吧」。華洋超市業者表示，數月來物價全面上漲有人工、汽油、運輸等原因，但短時間内食品物價如此暴漲，可能還有更重要的原因。一位華資超市 業者表示，「反正大家手上有錢，其他商家都在漲價，我們沒理由不漲」。政府部門的報告則認爲，運輸、運送服務以及需求的增加造成了物價上漲，除火鷄之外，傳統感恩節大餐所消耗的大宗食材，如山楂醬、甜薯、葡萄酒等等都會大幅上漲。今年以來，全國汽油平均價格比去年上漲46%至53%。

今年很多已接種疫苗的家庭，決定感恩節好好熱鬧一番，不少華人家庭已在準備食材，各大華資超市貨豐量足，讓民眾有更多的選擇。比如大華、夏威夷、好運來、大中華等華資超市，大大增加了冷凍和新鮮鷄、鴨、豬、牛和海鮮的備貨量。大華超市從目前到11月23日預定感恩節拼盤，包括兩磅半蒜香烤排骨、兩磅蜜汁叉燒和半隻脆皮燒鴨，每份68.88元；夏威夷超市肉類和海鮮部負責人阿發表示，今年感恩節準備了各種冷凍和新鮮屠宰的鷄鴨，而且提前分量打包，節省大家購買時間。他表示，雖然今年食材價格普遍較大幅度上漲，但與進口食材相比，本地供應的各種肉類漲價幅度還是相對較小。

「我們確實希望通過提供更多樣化的美食，讓華人同胞高興過節，吃得開心又不至於花銷太大」。888海鮮大酒樓總經理Lucy陳表示，他們今年的鮮烤火鷄58元一隻，附送糯米飯和蒸奶黃包，足夠全家吃的招牌肉蟹糯米飯和龍蝦伊麵，分別只要42元和32元，目前每天都收穫滿滿訂單。

農業部經濟專家Trey Malone表示，雖然物價飛漲，但民眾還是有辦法讓自己的口袋少出血，比如可以用火鷄胸肉替代傳統的整隻火鷄，或購買大的冷凍火鷄代替小的新鮮火鷄。通常比整隻火鷄更貴的火鷄鷄胸肉，在節日期間反而便宜。節日期間很多大型連鎖超市的鷄、牛和豬肉價格，也可能比平常便宜些。比如Ibotta的App目前提供感恩節食材有近十種回扣，平均可節省23元左右。American The Blue Cash Preferred® 信用卡、Chase Freedom Flex℠ 卡節日購物也有不少折扣和優惠，不妨多加利用。

此外，感恩大餐改為「人人帶菜」（potluck）的聚餐方式，也是分擔物價壓力的好方法。專家建議民眾提前準備食材，因爲許多商家已推出各種優惠，不妨搜集各種好康，積少成多，避免最後一分鐘高價購物。