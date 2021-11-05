民權領袖：維護少數族裔及弱勢群體平等投票權

Brennan Center for Justice民主項目代理主任Sean Morales。（會議截圖）

美國 眾院民主黨團8月中提案修改具有里程碑意義的「投票 權利法」(Voting Rights Act)，由阿拉巴馬州聯邦眾議員史威爾 (Terri Sewell) 起草的「約翰路易斯投票權促進法案」(John Lewis Voting Rights Advancement Act)，旨在恢復「投票權利法」的重要條款，強迫長年以來有著投票歧視歷史的州政府，修改投票或選舉規定時必須接受聯邦審核。多位專家及倡導者5日分享該案的最新訊息及觀點，多位民權組織領導都指出，目前已有19個州阻礙促進法案通過，美國民主正在經歷前所未有的挑戰。

「投票權利法」保障少數族裔及新移民的平等權利，「約翰路易斯投票權促進法案」為司法部提供具體標準，以便釐清州府或地方政府的選務規定是否出現歧視。州府與地方政府修改選舉規定之前，必須先行獲得司法部同意。法案也對最高法院今夏判例訂出因應條款。

民權和人權領導大會（Leadership Conference on Civil and Human Rights）執行長亨德森（Wade Henderson）5日在少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）會議上表示，約翰路易斯投票權促進法案在很多州無法通過。以前投票權法案一直受到兩黨支持，如今兩黨互相不信任，將對現有體制產生很大影響。「我們得維護每個人的聲音，不該在選舉過程中出現種族歧視 或弱勢歧視的現象。」

Brennan Center for Justice民主項目代理主任Sean Morales表示，今年看到19個州包括佛羅里達州、德州等都阻止「約翰路易斯投票權促進法案」通過，看到越來越多限制投票的法案及措施。他說，儘管2020年總體投票率創上歷史新高，但是白人及少數族裔投票率仍然差異很大，因此必須採取措施解決這種具有歧視性的現象。

亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice) 執行長John C. Yang指出，亞裔已佔全美人口7%，並且是美國成長最快的族群，2020年投票率也大幅增長。他認為，修改法案不是黨派問題，重點是應該確保每位公民有機會及權利，以最有效的方式進行投票。「每個人投票權都很重要，大家應該盡力確保每一位選民聲音被聽到」。他鼓勵社區聯合，一起推動進行改變。

美國原住民權利基金會專利律師Jacqueline De Leon也提到，亞利桑納州有很多原住民，但許多住在農村地區的原住民，很難有機會去投票，有些甚至得長途跋涉才能投到票，這對於他們來說相當不公平。