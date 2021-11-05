我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

台國防部長投書WSJ 承認軍力不如中國 但絕不投降

民權領袖：維護少數族裔及弱勢群體平等投票權

記者謝雨珊／洛杉磯報導
Brennan Center for Justice民主項目代理主任Sean Morales。（會議截圖）
Brennan Center for Justice民主項目代理主任Sean Morales。（會議截圖）

美國眾院民主黨團8月中提案修改具有里程碑意義的「投票權利法」(Voting Rights Act)，由阿拉巴馬州聯邦眾議員史威爾 (Terri Sewell) 起草的「約翰路易斯投票權促進法案」(John Lewis Voting Rights Advancement Act)，旨在恢復「投票權利法」的重要條款，強迫長年以來有著投票歧視歷史的州政府，修改投票或選舉規定時必須接受聯邦審核。多位專家及倡導者5日分享該案的最新訊息及觀點，多位民權組織領導都指出，目前已有19個州阻礙促進法案通過，美國民主正在經歷前所未有的挑戰。

「投票權利法」保障少數族裔及新移民的平等權利，「約翰路易斯投票權促進法案」為司法部提供具體標準，以便釐清州府或地方政府的選務規定是否出現歧視。州府與地方政府修改選舉規定之前，必須先行獲得司法部同意。法案也對最高法院今夏判例訂出因應條款。

民權和人權領導大會（Leadership Conference on Civil and Human Rights）執行長亨德森（Wade Henderson）5日在少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）會議上表示，約翰路易斯投票權促進法案在很多州無法通過。以前投票權法案一直受到兩黨支持，如今兩黨互相不信任，將對現有體制產生很大影響。「我們得維護每個人的聲音，不該在選舉過程中出現種族歧視或弱勢歧視的現象。」

Brennan Center for Justice民主項目代理主任Sean Morales表示，今年看到19個州包括佛羅里達州、德州等都阻止「約翰路易斯投票權促進法案」通過，看到越來越多限制投票的法案及措施。他說，儘管2020年總體投票率創上歷史新高，但是白人及少數族裔投票率仍然差異很大，因此必須採取措施解決這種具有歧視性的現象。

亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice) 執行長John C. Yang指出，亞裔已佔全美人口7%，並且是美國成長最快的族群，2020年投票率也大幅增長。他認為，修改法案不是黨派問題，重點是應該確保每位公民有機會及權利，以最有效的方式進行投票。「每個人投票權都很重要，大家應該盡力確保每一位選民聲音被聽到」。他鼓勵社區聯合，一起推動進行改變。

美國原住民權利基金會專利律師Jacqueline De Leon也提到，亞利桑納州有很多原住民，但許多住在農村地區的原住民，很難有機會去投票，有些甚至得長途跋涉才能投到票，這對於他們來說相當不公平。

亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justi...
亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice) 執行長John C. Yang。（會議截圖）
民權和人權大會執行長亨德森（Wade Henderson）。（會議截圖）
民權和人權大會執行長亨德森（Wade Henderson）。（會議截圖）
美國原住民權利基金會專利律師Jacqueline De Leon。（會議截圖）
美國原住民權利基金會專利律師Jacqueline De Leon。（會議截圖）

投票 種族歧視 美國

上一則

世界晚報／太累致死？ 男子打瞌睡撞車造成致命車禍

延伸閱讀

美議員提案在台設傳染病監控中心 阻止下一場疫情

美議員提案在台設傳染病監控中心 阻止下一場疫情
東灣社區悼念華裔議員陳煥瑛：嫉惡如仇的勇士

東灣社區悼念華裔議員陳煥瑛：嫉惡如仇的勇士
紐約客談／合法工作納稅人 應皆可投票

紐約客談／合法工作納稅人 應皆可投票
東灣社區悼念華裔議員陳煥瑛：嫉惡如仇的勇士

東灣社區悼念華裔議員陳煥瑛：嫉惡如仇的勇士
德州新法嚴格限制「郵寄投票」司法部提告

德州新法嚴格限制「郵寄投票」司法部提告
美議員提法案 盼每年提供20億美元強化台灣防禦力

美議員提法案 盼每年提供20億美元強化台灣防禦力

熱門新聞

現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20
圖片來自中央流行疫情指揮中心。

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

2021-11-01 15:24
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

2021-11-03 17:17
有華人被中國父母逼著讓他去超市買水買米。（本報記者／攝影）

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

2021-11-04 21:23
華男張先生的寶馬車，在停車狀態下離奇失火。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／買完菜華男寶馬燒成灰 仇華縱火還是自燃？

2021-10-30 12:40

超人氣

更多 >
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆
「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格

「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 遊客倉皇逃進飯店避難
「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪
林青霞半年甩肉11公斤 美回29年前巔峰 巨大鑽戒搶眼

林青霞半年甩肉11公斤 美回29年前巔峰 巨大鑽戒搶眼