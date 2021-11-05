洛市擴大疫苗授權範圍 室內場所幾乎都要證明

洛杉磯市宣布從8日周一開始，市內的餐廳、電影院、商場、沙龍和其他幾個場所須出示疫苗接種證明或病毒檢測陰性才能進入。（CDC圖片）

不接種疫苗 將「舉步維艱」。繼洛杉磯 縣4日起要求參加室內公共活動需要接種疫苗證明後，洛杉磯市也宣布從8日下周一開始，進入餐廳、電影院、商場、沙龍和其他有關公共場所，都必須出示疫苗接種證明或病毒檢測陰性才能進入。

洛市此舉擴大了洛縣 的證明範圍。洛縣從4日開始要求在酒吧、休息室、夜總會、啤酒廠、釀酒廠等地，提供全面疫苗接種的證明，而洛杉磯市進一步擴大了範圍，12歲及以上的顧客，必須在包括餐廳、酒吧、健身房、電影院、音樂會場館、會議中心、紙牌室、遊樂區、博物館、商場、遊樂區、水療中心、沙龍和室內城市設施，提供疫苗接種證明，堪稱是美國最嚴格的疫苗規定之一。

而那些自我證明有醫療或宗教原因未能接種疫苗的人們可以豁免，但在進入室內前72小時內要進行核酸陰性檢測。未接種疫苗且不符合豁免條件的顧客仍然能使用戶外區域。如果他們戴口罩，可短暫進入室內使用洗手間、下訂單或外賣。

根據洛市的新法令，從11月29日開始，如果室內場所不執行市府要求，第一次違規開罰單，第二次違規可能被罰款1000元，後續違規可能會被罰款數千元。

提出該項新法規的洛杉磯市議會主席Nury Martinez表示，現在還是有太多人未接種疫苗，那些已接種疫苗的居民應該恢復正常生活。雖然沒有強迫接種疫苗，但如果不這樣做，有些地方未接種者就不得進入。

根據洛縣數據，截至4日，洛杉磯縣72%的12歲及以上居民已完全接種疫苗。洛縣衛生局4日發表聲明說，有針對性的疫苗令都是鎖定病毒傳播風險較高的地方，這是快速減少傳播並促進經濟持續復甦的最可靠方法。