聖地牙哥華裔老人在高級社區遭搶 雙方曾扭打

在北聖地牙哥縣一座海景辦公大樓前，一名華裔老人無故遭搶。（網路照片）

定居聖地牙哥 北郡的退休 華人董先生，最近在Del Mar一座辦公大樓前遭搶，董先生與女搶匪近距離扭打，造成肩膀受輕傷，警方隨即逮捕犯案嫌犯，並由檢方以搶劫、攻擊老年人等罪名起訴。

78歲的董先生住在聖地牙哥縣已有50年，是一位退休的科研公司副總裁。他於10月21日上午11時左右，駕著白色雪芙蘭轎車到位在445 Marine Avenue的三層辦公大樓，才剛下車，在大樓門外走廊上，有一名身高約五呎七吋、體重約170磅、大約30歲的白人女子向他衝撞，並伸手到他的口袋中搶走現金及汽車鑰匙。董先生立即與該女子扭打，該女子放開手中的鈔票，轉身跑向停車場，並用遙控鑰匙打開車門，董先生立即追上，該女子只好丟下車鑰匙逃逸。

警方據報趕到搶案現場，很快就在附近循線逮捕作案的女嫌犯，根據警方提供的資料顯示，該名嫌犯住址在橙縣 柯斯塔梅沙市，可能是一名遊民，她在橙縣搶了一部車，開到聖地牙哥路上出了車禍，把車撞毀，檢方將以搶劫、攻擊老年人等罪名起訴。

董先生表示，在聖地牙哥住了50年，還是第一次遇搶，搶案地點在治安一向良好的高級社區，又是大白天，令他十分意外。搶犯可能看到他是老人，覺得容易得逞，沒想到他會抵抗，當他與嫌犯拉扯時，嫌犯將他推倒在地，企圖開走他的車子，但他立即起身追趕，並高聲呼救，讓嫌犯不得不棄車而逃。

董先生說，事發時辦公大樓裡至少有三名年輕的律師，但他們只是袖手旁觀。當地警方辦案效率極佳，案發一周內，已有多名警官及一位檢察官與他連絡，還有受害人組織及老人協會打電話慰問，並詢問是否需要提供協助。目前警方認為這是個突發案件，而不是針對亞裔的仇恨犯罪。