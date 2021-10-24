12歲以上的兒童接種疫苗是安全有效的

護士為少女接種疫苗。（GettyImages）

加州州長紐森 （Gavin Newsom）月初宣布防疫新政策，要求加州中小學生只有接種了新冠（COVID-19）疫苗 後才能進入校園上課。近日有少數家長擔憂疫苗的副作用可能會影響孩童的健康，發起了「罷課」運動抗議。對此，戴維斯加州大學 （UC Davis）健康科學臨床教授范大立（Dali Fan）醫師表示，該疫苗已經被證明是安全和有效的，現在可以為12歲以上的兒童接種。

范大立指出，州長紐森指示加州公共衛生局（CDPH）把新冠疫苗納入來校上課所需接種的疫苗之列，等同麻疹、腮腺炎及風疹等疫苗一樣。當聯邦食品暨藥物管理局（FDA）全面批准疫苗在其所在年級（7-12 與K-6）使用後，學生們將被要求先接種疫苗，然後才能在下學期進校上課。范醫師並將學童接種疫苗須知，透過以下問答形式向亞裔社區宣導。

問：家長們需要為疫苗長期的副作用擔心嗎？

答：疫苗已經被證明是安全、有效的，並且現在可以為12歲以上的兒童接種。接種疫苗後的副作用一般是輕微且正常的。雖然相比成人，孩子們通常患新冠肺炎及傳播病毒的機率都較低，但是他們感染後還是有可能發展成重症。所以，確保符合資格的孩子接種疫苗，從而大大降低他們得病或把病毒傳播給他人（其中包括家中更小的孩子）的風險是非常重要的。

問：加州新規定的具體要求是什麼？

答：在FDA全面批准為兩個不同年級段使用疫苗後，從明年新學期開始，孩子們必須要接種疫苗預防新冠病毒才能來校上課。此項要求將分年級段逐步被落實，首先是7-12年級，然後是K-6年級。此外，學校的全體教職員工也必須接種疫苗。

問：加州學童接種疫苗的截止日期是那一天？

答：加州政府要求在下一學期開始時生效，即2022年1月1日或7月1日，以較早日期為主。這個截止日期已經給家長和學校提供了充分時間來準備和落實。但基於目前12歲及以上者全面批准的情況，預計這項要求將於2022年7月1日起適用於7-12年級學生。

問：如果孩子還不夠接種疫苗的年齡怎麼辦？

答: 這項要求僅適用於符合接種條件的孩子。目前為12歲以下孩子接種的疫苗尚未被批准，但預計在今年底或明年初就可能被批准了。

問：加州的學童還被要求接種其它疫苗嗎？

答：學生接種疫苗才能進校上課已行之多年，現階段加州要求學童接種的免疫疫苗包括：脊髓灰質炎、白喉、破傷風和百日咳（DTaP）、麻疹、腮腺炎和風疹（MMR）、乙型肝炎和帶狀皰疹（水痘）等。如果學童因為健康或宗教信仰原因可以豁免，但是，未接種疫苗的學生只能被允許單獨學習，不會被允許來學校面對面上課。

范醫師最後表示，新冠疫苗是非常安全的，因為經過了嚴格的臨床試驗，其中就包括不同性別、種族、年齡及有健康問題的實驗者，並且在上百萬人接種了疫苗後，其安全性也一直在被追蹤監控。