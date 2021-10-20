洛縣華人聚居城市一持槍男子行為古怪 被警槍傷

事發地點是一家汽車店。（CBS電視截圖）

一名25歲持有武器的男子，19日在洛杉磯 縣華人居民不在少數的羅斯密市（Rosemead）被洛縣 警員用槍射中。

據洛杉磯縣警局副局長Juanita Navarro- Suarez，槍擊 事件發生在當天下午4點50分左右，地點在聖蓋博大道2100街區的一家汽車店，靠近Whittier Narrows高爾夫球場。調查人員說，當時這名男子開車進入該店的停車場，行為古怪，威脅該公司老闆和員工，如果不修理他的車，就會受到傷害。

到達現場的警員們走近這名男子，該男子和一名女子在他的車裡，警員看到他的膝蓋上放著一把槍。

據縣警局信息辦公室人員Miguel Meza說，當時警員們命令他把手從膝蓋上移開，但當他拒絕服從時，警官一把抓住他，將他從車上帶走。但其中一名警員和該男子之間發生肢體衝突。當時該男子伸手去腰間，一名警員開了槍，並擊中這名男子，他被送往當地一家醫院治療，情況穩定。

事件過程中沒有其他人受傷，嫌疑人的手槍在現場被找到。洛杉磯縣警局兇殺組正在調查這起槍擊事件。任何有信息的人可致電323-890-5500與該部門聯繫。匿名舉報可致電800-222-8477聯繫止罪熱線，或通過lacrimestoppers.org 在線提交線索。