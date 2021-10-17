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「天天天藍」歌詞作者卓以玉逝世

爾灣市訊
多才多藝的學者卓以玉在橙縣家中去世。（讀者提供）
多才多藝的學者卓以玉在橙縣家中去世。（讀者提供）

定居南加州的女詩人、畫家及學者卓以玉（Catherine Woo），最近在橙縣家中去世，享年87歲。

根據卓以玉詩作而寫成的歌曲「天天天藍」傳唱全球華人圈，是這位多才多藝的文化大使最廣為人知的作品。卓以玉1934年生在北京，出身名門，家學淵源。受到表姑林徽因的影響，卓以玉留學美國時，選擇前往伊利諾大學主修建築，與同學胡百昌結婚後，遷居聖地牙哥，育有一子一女。

卓以玉自1968年起在聖地牙哥州立大學（SDSU）擔任中文講師，後來她繼續深造，取得舊金山大學多元文化教育博士學位，曾任聖地牙哥州大亞洲研究中心主任，並獲頒聖地牙哥州大傑出教授獎。

卓以玉定居聖地牙哥時，自1988至1993年曾任聖地牙哥市文化藝術委員會委員，協助聖地牙哥動物園，獲得象徵中美友誼的大熊貓及金絲猴，成為吸引遊客的鎮園之寶。

1991年到1996年卓以玉獲布希總統任命為美國國家藝術委員會（National Council on the Arts）委員，是繼貝聿銘之後，第二位獲此殊榮的華裔。國家藝術委員會是國家藝文基金會（National Endowment for the Arts）的顧問團，負責與全美各地的藝術團體合作及撥款，以促進藝術文化交流。

卓以玉於2002年自聖地牙哥州立大學教職退休，因子女緣故遷居爾灣，含飴弄孫之餘，不時應邀到各地演講及展出畫作。2015年卓以玉與一家出版社合作，發行簡體字版的中文傳記「天天天藍」。

卓以玉的兒子胡培為表示，六年前他的父親胡百昌因癌症去世後，卓以玉減少出門遠行的公開活動，仍定期與附近的兒孫及親友聚會，她有六個孫兒孫女及五個曾孫。今年8月卓以玉以高齡在家中平靜過世，由於群聚活動仍有限制，家人決定等疫情穩定之後再擇日舉行追思活動。

聖地牙哥 美國 加州

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