我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：美正經歷停滯性通膨 但不會像70年代那麼慘

明尼蘇達州酒吧爆槍擊 1死14傷

「反醉駕母親」在加州推步行籌款：949人酒後事故喪生

洛杉磯訊
加州「反醉駕母親」（Mothers Against Drunk Driving，簡稱MADD）將在加州各地舉辦標誌性的籌款步行活動。（MADD臉書）
加州「反醉駕母親」（Mothers Against Drunk Driving，簡稱MADD）將在加州各地舉辦標誌性的籌款步行活動。（MADD臉書）

「反醉駕母親」（Mothers Against Drunk Driving，簡稱MADD，官網:https://www.madd.org/）加州辦公室，將在加州各地舉辦標誌性的籌款步行活動，健行活動從9月18日至11月6日，南加地區於11月6日在長堤舉辦，現已開始報名。

全程5K的步行活動是MADD重要的籌集資金，並支持消除酒後駕車的運動。募款資金將用於MADD在加州的宣導救生任務，能夠為受酒駕和毒駕影響的人提供必要的受害者服務。

MADD為全國性的非營利組織，始於1980年一位悲傷的母親，如今已進入第41年，挽救了超過 40萬條生命，並為超過84萬名受害者提供服務。MADD加州執行董事Pat Rillera表示，疫情後發生多起車禍，比如在今年5 月 29 日，足球明星和前格倫多拉高中榮譽學生Kerry Welsh因車禍喪生。

根據2019年統計，加州有949人在酒後駕車撞車事故中喪生。在全國有超過 1萬人因酒後駕車喪生，另有 29萬人在酒後駕車撞車事故受傷。事實上，三分之二的人一生都會受到酒駕事故的影響。

Walk Like MADD為受害者和倖存者提供一個安全的地方來紀念他們的親人，並幫助籌集資金，以幫助拯救生命並為加州車禍受害者提供服務。步行活動今年將在全國90多個城市舉行。5-21歲的報名費為20元，21歲及以上的報名費是25元。如果無法出席，還有其他幾種方式可以參加 Walk Like MADD，如捐贈給參與者或團隊，幫助他們實現籌款目標。或成為活動贊助商，或參加Walk Like MADD虛擬步行活動。

南加地區的訊息，可登錄https://www.walklikemadd.org/index.cfm?fuseaction=donorDrive.event&eventID=1213查詢。

加州 車禍 南加

上一則

洛市男子在紅線列車上與一女爭吵 並槍殺該女

下一則

洛縣男子試圖開車碾壓一群人未果 反被毆打致死

延伸閱讀

犯罪學教授 涉嫌北加森林縱火被捕

犯罪學教授 涉嫌北加森林縱火被捕
紐森簽署法案 種族研究列加州高中必修

紐森簽署法案 種族研究列加州高中必修
加州近60%適齡居民 完全接種

加州近60%適齡居民 完全接種
高速公路大麻廣告牌法案 紐森否決

高速公路大麻廣告牌法案 紐森否決
族裔課程 加州高中生2025學年起必修

族裔課程 加州高中生2025學年起必修
接種加強針 紐森：加州準備好了

接種加強針 紐森：加州準備好了

熱門新聞

華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

2021-10-04 02:20
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

2021-10-08 20:06
這位女竊賊神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。（讀者提供）

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

2021-10-05 19:40
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）

這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

2021-10-05 20:39
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
律師建議，壽險受益人不要寫給未成年孩子。（unsplash.com網頁）

律師建議：壽險受益人 未成年子女不宜

2021-10-04 02:19

超人氣

更多 >
「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了

「快樂大本營」掰了？網傳永久停播 湖南衛視回應了
鹹濕對話洩底…31歲「最佳女師」車震14歲少年 下場慘

鹹濕對話洩底…31歲「最佳女師」車震14歲少年 下場慘
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權