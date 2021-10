「反醉駕母親」在加州推步行籌款：949人酒後事故喪生

加州「反醉駕母親」(Mothers Against Drunk Driving,簡稱MADD)將在加州各地舉辦標誌性的籌款步行活動。(MADD臉書)

「反醉駕母親」(Mothers Against Drunk Driving,簡稱MADD,官網:https://www.madd.org/)加州 辦公室,將在加州各地舉辦標誌性的籌款步行活動,健行活動從9月18日至11月6日,南加 地區於11月6日在長堤舉辦,現已開始報名。

全程5K的步行活動是MADD重要的籌集資金,並支持消除酒後駕車的運動。募款資金將用於MADD在加州的宣導救生任務,能夠為受酒駕和毒駕影響的人提供必要的受害者服務。

MADD為全國性的非營利組織,始於1980年一位悲傷的母親,如今已進入第41年,挽救了超過 40萬條生命,並為超過84萬名受害者提供服務。MADD加州執行董事Pat Rillera表示,疫情後發生多起車禍 ,比如在今年5 月 29 日,足球明星和前格倫多拉高中榮譽學生Kerry Welsh因車禍喪生。

根據2019年統計,加州有949人在酒後駕車撞車事故中喪生。在全國有超過 1萬人因酒後駕車喪生,另有 29萬人在酒後駕車撞車事故受傷。事實上,三分之二的人一生都會受到酒駕事故的影響。

Walk Like MADD為受害者和倖存者提供一個安全的地方來紀念他們的親人,並幫助籌集資金,以幫助拯救生命並為加州車禍受害者提供服務。步行活動今年將在全國90多個城市舉行。5-21歲的報名費為20元,21歲及以上的報名費是25元。如果無法出席,還有其他幾種方式可以參加 Walk Like MADD,如捐贈給參與者或團隊,幫助他們實現籌款目標。或成為活動贊助商,或參加Walk Like MADD虛擬步行活動。

南加地區的訊息,可登錄https://www.walklikemadd.org/index.cfm?fuseaction=donorDrive.event&eventID=1213查詢。