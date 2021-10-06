專家稱兒童感染新冠主要來源不是學校 竟是這裡

專家稱兒童感染新冠的主要來源是社區，並非學校。（江華提供）

疫情 期間學生返校上課已近兩個月，孩子們在學校的安全問題是家長最關注的，洛杉磯傳染病學專家江華醫師10月5日在一次講座中提出，如果可以堅持做到各種基本的防疫措施，學校是個安全的地方，他稱兒童感染新冠的主要來源是社區，而非學校。

江華是洛縣亞凱迪亞市美以美醫院傳染疾病控制首席醫師，曾在哈佛大學專門做傳染病學研究。他表示，到目前為止所有的研究證據都表明，學校不是孩子新冠病例傳染的主要來源，如果可以堅持戴口罩 、保持教室通風以及社交距離，學校是個完全可以安全開放的地方。

江華指出，兒童感染的主要原因是參加各種家庭聚會、社交聚會，相反在學校，感染危險性降低，因為學校有各種防疫措施的保障。一項研究數據表明，一名已感染新冠病毒的學生去學校上課，他傳染給別人的危險性低於2%。

CDC目前對學校疫情爆發的定義比較嚴格，只要兩週內校園中有兩例或以上感染病例，無論學生還是教職員工，就算疫情爆發。洛縣學校8月第三週，共有八起疫情爆發，8月29日至9月4日這一周，共有六起疫情爆發，基本都發生在小學。

江華說，學校疫情爆發的主要原因是因為沒有戴口罩，加州曾有一名感染新冠的老師因沒有戴口罩上課，導致很多學生感染。從相關數據看，沒有規定強制戴口罩的學區，其新冠感染率比強制戴口罩的學區高很多倍。

自Delta變種病毒蔓延以來，孩子感染率有所增加，全美感染病例中，18歲以下兒童的感染病例佔13%至15%。江華稱，這個數據可能被低估，因為很多感染兒童並沒有症狀。同時，兒童住院率也在增加，其中四歲以下兒童住院率增加十倍以上。

雖然兒童染疫住院比例都在增加，但進重症監護室的病例並沒有增加，兒童新冠症狀表現一般都比較輕，甚至沒有症狀，重症的比例是2%，死亡率也非常低。據聯邦疾病防治中心（CDC）統計，去年8月至今年8月，住院兒童死於新冠病毒的共有八名。與成年人不同，兒童因感染新冠出現的嚴重症狀，可能會發生多系統嚴重綜合症，治療方式也與成人不同。

江華認為，無論成年人還是兒童，最有效的兩個預防措施就是戴口罩和打疫苗 。已完全接種疫苗的成年人感染率非常低，90％以上的新冠住院病人都是沒有接種疫苗的，兒童同樣如此。從目前數據來看，感染新冠住院的兒童，86%以上是沒有打過疫苗的，未接種疫苗兒童住院率提高了十倍以上。

在主題講座中，江華還提到人們普遍關注的因疫苗副作用引起的心肌炎，主要發生在十六、七歲的男性身上，但發生概率非常低，因此疫苗的積極作用遠大於可能出現的極低概率的副作用。江華應邀參加的講座由核桃市華人協會 (CAAW)舉辦，主題為「您的孩子與新冠疫情」。