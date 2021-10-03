我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔爆35政要「藏富境外」

生態悲劇 南加海岸嚴重漏油 約3000桶油量汙染海灘

南加安大略機場明年春或夏季或開通首批直達歐洲航班

記者啟鉻／安大略綜合報導
安大略國際機場遠眺。（ONT臉書）
安大略國際機場遠眺。（ONT臉書）

南加內陸聖伯納汀諾縣安大略國際機場（ONT )或在2022年夏季，迎來自歐洲挪威新創的航空公司航班（Norwegian starup carrier ），也將是機場成立以來首批歐洲直達航班；該航空公司也計劃運營自紐約州、佛羅里達州跨越大西洋直達航班服務。

這家新組建的航空公司Norse Atlantic Airways（簡稱：Norse），於9月27日（周一）向聯邦運輸部遞交了直飛美國航班的申請，同時也在向挪威民航局申請。航空公司表示，預計在11月初提交。如果兩項申請都獲得批准，Norse公司計劃每周使用波音787 Dreamliner飛機，運營自安大略飛往奧斯陸（Oslo）目前尚未透露數量的航班。該公司表示，這種飛機與其它噴氣式客機相比更省油、更靜音。

除了安大略，該公司希望在另外兩個美國機場運營，即Fort Lauderdale/Hollywood國際機場，以及在曼哈頓以北60哩的哈德遜谷Stewart國際機場。

據該公司提交的申請，計劃提供安大略直達奧斯陸的廉航服務（low-cost flights），如果可能或增加更多的歐洲目的地。據貿易雜誌稱，該航空公司正在考慮增加飛往巴黎和倫敦的服務。

至於為什麼這家歐洲航空公司選擇安大略國際機場，而非其他美西機場，甚至沒有選擇洛杉磯國際機場？安大略市議員暨安大略機場管理局主席瓦普納（Alan D. Wapner）表示，安大略機場有利於Norse航空公司開通業務空間，而LAX提供服務卻很有限。

他認為，Norse會增加在安大略機場直飛國際航班，其他航空還有直飛台北的中華航空，以及總部位於哥倫比亞的Avianca航空公司，最近開通自安大略機場直達中美洲薩爾瓦多首都航班。

據悉，Norse航空公司正在購置三架波音787飛機，該公司於2021年2月成立，關鍵人物包括2020年宣布破產的挪威航空前執行總裁Bjørn Kjos。74 歲的 Kjos 已經成為熱衷於創辦這家名為 Norse Atlantic Airways 的新航空公司的團體的一員。他們的目標是在股票市場上市，並租用幾架挪威航空長期停飛的波音 787 夢想飛機，以重新開通歐洲和美國之間的低價長途航班。

業內專家表示，從一定意義來說，Norse航空是挪威航空部分業務的創興復甦。該公司希望覆蓋服務不足或完全沒有服務的歐洲機場和當地社區，從而可以促進美國衛星機場的服務。

洛杉磯國際機場 美國 紐約州

上一則

世界晚報／基建、預算案 民主黨內難統一 拜登感挫折

延伸閱讀

美機場拚減排 新軟體有助節省燃料與減少誤點

美機場拚減排 新軟體有助節省燃料與減少誤點
阿富汗父親絕望高舉女嬰過鐵絲網 現況曝全家平安抵美

阿富汗父親絕望高舉女嬰過鐵絲網 現況曝全家平安抵美
白宮施壓 航空公司強制員工12•8前打新冠疫苗

白宮施壓 航空公司強制員工12•8前打新冠疫苗
洛杉磯、胡志明直飛航班開通 越華裔往返家鄉更便利

洛杉磯、胡志明直飛航班開通 越華裔往返家鄉更便利

長榮航空 蟬聯全球10大最佳航空

長榮航空 蟬聯全球10大最佳航空
中國升級航空公司機組員防疫規定：14+7、6次核酸檢測

中國升級航空公司機組員防疫規定：14+7、6次核酸檢測

熱門新聞

加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
南加蒙特利公園市華人劉洪新，因涉殺害懷孕三個月的妻子，在洛杉磯市中心的雙塔監獄關押11年有餘。（記者陳開／攝影）

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

2021-10-01 20:36
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

2021-10-02 02:20
華人一家投資移民11年未果，女兒精神壓力大導致抑鬱。（unsplash.com）

華人投資移民11年未果 女兒精神壓力大 導致抑鬱

2021-09-26 16:47

超人氣

更多 >
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世
庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議

庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議
英「跳水王子」戴利 驚曝和老公先後中新冠 症狀嚴重

英「跳水王子」戴利 驚曝和老公先後中新冠 症狀嚴重