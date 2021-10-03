南加安大略機場明年春或夏季或開通首批直達歐洲航班

安大略國際機場遠眺。（ONT臉書）

南加內陸聖伯納汀諾縣安大略國際機場（ONT )或在2022年夏季，迎來自歐洲挪威新創的航空公司航班（Norwegian starup carrier ），也將是機場成立以來首批歐洲直達航班；該航空公司也計劃運營自紐約州 、佛羅里達州跨越大西洋直達航班服務。

這家新組建的航空公司Norse Atlantic Airways（簡稱：Norse），於9月27日（周一）向聯邦運輸部遞交了直飛美國 航班的申請，同時也在向挪威民航局申請。航空公司表示，預計在11月初提交。如果兩項申請都獲得批准，Norse公司計劃每周使用波音787 Dreamliner飛機，運營自安大略飛往奧斯陸（Oslo）目前尚未透露數量的航班。該公司表示，這種飛機與其它噴氣式客機相比更省油、更靜音。

除了安大略，該公司希望在另外兩個美國機場運營，即Fort Lauderdale/Hollywood國際機場，以及在曼哈頓以北60哩的哈德遜谷Stewart國際機場。

據該公司提交的申請，計劃提供安大略直達奧斯陸的廉航服務（low-cost flights），如果可能或增加更多的歐洲目的地。據貿易雜誌稱，該航空公司正在考慮增加飛往巴黎和倫敦的服務。

至於為什麼這家歐洲航空公司選擇安大略國際機場，而非其他美西機場，甚至沒有選擇洛杉磯國際機場 ？安大略市議員暨安大略機場管理局主席瓦普納（Alan D. Wapner）表示，安大略機場有利於Norse航空公司開通業務空間，而LAX提供服務卻很有限。

他認為，Norse會增加在安大略機場直飛國際航班，其他航空還有直飛台北的中華航空，以及總部位於哥倫比亞的Avianca航空公司，最近開通自安大略機場直達中美洲薩爾瓦多首都航班。

據悉，Norse航空公司正在購置三架波音787飛機，該公司於2021年2月成立，關鍵人物包括2020年宣布破產的挪威航空前執行總裁Bjørn Kjos。74 歲的 Kjos 已經成為熱衷於創辦這家名為 Norse Atlantic Airways 的新航空公司的團體的一員。他們的目標是在股票市場上市，並租用幾架挪威航空長期停飛的波音 787 夢想飛機，以重新開通歐洲和美國之間的低價長途航班。

業內專家表示，從一定意義來說，Norse航空是挪威航空部分業務的創興復甦。該公司希望覆蓋服務不足或完全沒有服務的歐洲機場和當地社區，從而可以促進美國衛星機場的服務。