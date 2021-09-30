北美最大的影藝學院博物館在洛市開幕 有華資虛擬展廳

影藝學院博物館。（記者王若然／攝影）

位於西洛杉磯市的影藝學院博物館 （Academy Museum of Motion Pictures）30日上午盛大開幕。該博物館是北美專注於電影製作藝術、電影科學和藝術家的最大機構，也是洛杉磯唯一一座此類型的博物館。

博物館高七層，佔地30萬平方呎，裡面有約3萬呎的核心展覽區，包括「電影故事」（Stories of Cinema），限時「宮崎駿」展，「背景幕：看不見的藝術」（Backdrop： An Invisible Art）等。還有讓民眾感受奧斯卡頒獎禮的華美銀行展廳（East West Bank Gallery），領略接受奧斯卡獎 的模擬體驗，以及還有兩個電影院 ，教育工作室等。

博物館已於30日上午10時迎來第一批參觀者。博物館門票為成人一人25元，老年人19元，學生15元。參觀奧斯卡頒獎禮的虛擬展廳，還需另附15元。17歲及以下人士免費參觀，加州居民持有EBT卡的也免費。

博物館營業時間為周日至周四上午10時至下午6時，周五、六上午10時至晚上8時。地點位於：6067 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90036。