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孕婦染新冠 鬼門關走一圈 幸獲UCLA醫師搶救 母子倖存

記者啟鉻／綜合報導
準媽媽波德森。（ABC News截圖）
準媽媽波德森。（ABC News截圖）

南加橙縣海豹灘市（Seal Beach）一名孕婦日前感染新冠肺炎，症狀嚴重，孕婦受盡病痛折磨。但經過洛杉磯加大（UCLA）醫療體系的醫師採取特別治療方法施救後，她和尚未出生嬰兒得以平安渡過難關。她提醒準媽媽們，應盡快接種疫苗

這名孕婦波德森（Katie Pederson），在ABC7記者採訪時，她解釋為何等待接種疫苗，並告訴其他準媽媽應該怎樣去做。

當波德森知道懷孕時，很多孕婦因為擔心影響胎兒發育，都決定不接種疫苗，只有很少的孕婦施打疫苗。她打算在孕期第三個月時，在獲得更多關於疫苗的資訊，並覺得更安全時，才考慮接種疫苗。她以為這項決定會更安全，可事與願違。

在她懷孕24周後，不幸感染新冠肺炎，症狀急轉直下，等她到橙縣醫院急診科尋求治療時，病症已經惡化。波德森表示，住院後，先生來看過她，那是她入院約三周半以來，最後一次夫妻相見。之後她被安排到加護病房，插上了管子，那時以為自己快死去了。

UCLA醫療體系醫師Peyman Benharash表示，當時波德森肺部功能已經無法支持正常呼吸，必須有呼吸管插入以輔助。很快地，波德森被轉院到位於西木區的洛杉磯加大醫院，醫師為她及未出生嬰兒提供氧氣，插管到她的動脈。Benharash醫師說，治療過程是，針對新冠重症患者波德森，採取抽取部分血液，然後再補充血液，並去除二氧化碳，將乾淨血液補回患者體內。

醫師說，波德森是眾多感染新冠肺炎惡化後，在ICU搶救的孕婦之一。懷孕期間，女性免疫系統抵抗力不足，病毒很容易攻擊胎兒，所以孕婦也很容易病情惡化。婦產科醫師Christina Han表示，對於大多數孕婦來說，最終不得不在治療危重患者的葉克膜(ECMO，體外膜肺氧合）機器上分娩。醫師認為，波德森的症狀非常少見。

波德森現在已經懷孕35周，她懷的是男嬰。由於UCLA醫師搶救及時並採取特殊治療方法，雖然她依舊在ICU，但身體逐漸恢復健康。她不希望其他孕婦像她一樣等待接種疫苗，不幸感染新冠肺炎。她說，準媽媽們，為了保護身體，還是盡快接種疫苗。

疫苗 新冠肺炎 洛杉磯加大

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