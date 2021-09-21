南加內陸河濱縣擬強化縣屬地夜間周末執法

河濱縣府。（檔案圖）

南加 內陸河濱縣政委員會最近全票通過決定，擬強化縣屬地夜間及周末執法。執法範圍包括夜間聚會超時，擾民，非法傾倒垃圾，以及其它不遵守縣府規定等不法行為。

縣政委員杰弗瑞斯（Kevin Jeffries）和華盛頓（Chuck Washington）發起這項動議。在備忘錄中，他們指出執法人員應對縣府32項條例規定負起責任，對不法行為予以打擊，包括無照商販、引起噪音製造垃圾，及亂停車遭投訴的短租屋。這些違規行為通常在下班後及周末發生，杰弗瑞斯和華盛頓還認為，縣法規執法在一周每一天行動都是有例行配備的，除了像國慶日有非法煙火燃放，才有特殊安排。

縣政委員表示，周末及晚間執法人員，在一旦遇到突發情況下，可以快速反應，盡快趕到現場處理，而不必等到下周再調查已經發生的事件。

據悉，日前來自一個民事大陪審團的報告，稱河濱縣短期租賃規定存在嚴重問題，並建議強化執法。報告指出，短期租賃遭居民投訴的最大問題，就是製造噪音，通常發生在晚上10點之後。

不過，縣府還需確定執法人員在夜間及周末執法需要支出費用。縣府發言人Brooke Federico表示，法規執法部門有54個職位，其中47個已經無空缺，七個職位正在招聘中，估計預算 費用為1100萬元。執行辦公室還有60天時間決定人員計畫。