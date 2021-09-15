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洛縣惡母攜男友虐待7歲女兒至死

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
警方派人至女童位於艾爾塞岡度大道3000號街區公寓住處深入調查。(本報檔案照）
警方派人至女童位於艾爾塞岡度大道3000號街區公寓住處深入調查。(本報檔案照）

洛杉磯縣霍桑市（Hawthorne）一名母親與其男友因涉嫌虐待七歲女兒致死，面臨虐童及謀殺罪，已遭警方逮捕。警方15日公布詳情指出，警方於9日凌晨接獲報案，前往Willowbrook的Martin Luther King Jr醫院，發現一名七歲女童身上有多處傷痕，疑因受虐致死。

據警方了解，當時是女童的30歲母親Ida Brockman，在29歲男友Malachi Whalen的陪同下，開車載著女童前往醫院急救。警方也派人至女童位於艾爾塞岡度大道（El Segundo Boulevard）3000號街區的公寓住處深入調查，證實女童生前與母親及其男友住在一起，並在公寓中找到犯案現場，但警方不願透露搜索到的證據為何。

目前29歲的Malachi Whalen以涉嫌一次謀殺、一次虐待、一次虐童致死罪，被警方逮捕；30歲的Ida Brockman則涉嫌一次謀殺，及一次虐童致死罪，被警方逮捕。兩人的保釋金均各自為260萬元。

民眾若有任何該案線索，可致電警局（323-890-5500），或撥打停止犯罪專線（800-222-8477）。

洛杉磯 Boulevard

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