疫情下人口流失的都會區 因人口回流房市回溫

隨著市區商業復工，年輕人回歸都市生活。（記者李雪／攝影）

疫情 雖然一度給人口密度更高的公寓生活帶來阻礙，都市裡的許多商業停擺也讓人們紛紛搬離城市。但隨著疫情好轉，商業恢復，年輕人又開始搬回城市。這不僅使租金 開始回暖，買賣市場也開始重新火熱起來。業內人士認為，現在正是購買市區房屋的好機會，不要等到搶房時才出手就晚了。

通常洛杉磯 人將洛市中心開始以西，商業較多的繁華地區歸類為「市裡」（city），而以住宅為主的聖費南度谷，或者華人聚居的聖蓋博谷屬於「近郊」（suburb）。而疫情開始後，人們開始紛紛逃離市區，搬往近郊甚至遠郊。

華裔地產經紀王桂華（Carol Zing）形容洛杉磯西邊的都市區地產市場，從去年疫情開始「就差很多」。「商業都關閉了，城市裡的年輕人可以搬出去的就搬出去了。因為酒吧餐廳電影院關掉的話，那（住在城裡）有什麼意義？」

年輕人搬走，首當其衝受影響的是租賃市場。根據在線公寓搜索網站Zumper的數據，洛杉磯市5月的一居室租金中位數為1970元，兩居室租金為2670元。相比之下，2020年4月，Zumper上一居室平均價格為2250元，兩居室平均價格為3040元。2020年12月標誌著自2016年以來，單居室公寓的租金中位數首次跌破2000元。

雖然整體房市在過去一年水漲船高，但「市裡」的買賣市場也相對來說低迷了一段時間。王桂華回憶2019年的市場其實相當好，當時如西洛杉磯、庫爾富市(Culver City)，還有Palm 以及Mar Vista社區都很火爆，「當時只要一個周末的open house，馬上就收到一堆出價」。但是過去一年因為不能開放房屋展示，且很多年輕人「往外跑」，因此房子放在市場上的時間會較久。一些房子甚至會在市場上三、四周甚至一個多月，這在2019年是幾乎不可能的事。

但王桂華觀察到，「現在慢慢有一些動靜」。最近去城裡辦事的時候，她發現咖啡店、銀行都像以前一樣正常運營了，餐廳也都開放了，人也多了起來，「慢慢的恢復正常了」，「年輕人就是這樣，有餐廳、有活動、有酒吧，就會回來」。

租金數據也反映了這一變化，Zumper的數據顯示，2021年3月，單居室租金在一年內首次上漲。另一家房地產數據提供商CoStar的報告也顯示，2021年6月洛杉磯縣的公寓空置率有所下降，在去年11月達到6.2%的高位後，現在降至5.8%。這明顯意味著「出逃」的人們又搬回來了，尤其是不少公司都將9月訂為開始回到辦公室工作的日子。

與此同時，低利率和慢慢回升的租金，讓一部分要搬回「市裡」的年輕人決定，租房不如買房，因此買賣市場也同樣被帶動。「之前在市場上放了好久沒有賣出的，最近都有動作了，但可能尚未完成產權移轉手續」，王桂華表示，尤其是對裝修更講究一點，有整修過的房子很快便能出手。

她表示，雖然還沒有回到2019年的火爆程度，但現在正是買入的時候，除了有些太火的社區以外，別的大多不太需要搶，「不要等到又要開始搶再去買，現在是好機會」。