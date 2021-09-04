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中信銀美國獲利 首度超港

記者陳怡慈／台北報導
中信銀行海外業務發展概況。（陳怡慈／製表）
中信銀行海外業務發展概況。（陳怡慈／製表）

新冠疫情與聯準會降息，讓「國內銀行業獲利王」中國信託的海外獲利出現破天荒變化。中信金控（2891）23日舉行法說會，財務長邱雅玲談及中信銀行上半年海外各地獲利貢獻時，強調第一名不再是雄霸數十年的香港，改由美國奪冠。

中信香港分行與九龍分行，以往每年稅前盈餘新台幣三、四十億元，是本國銀行在海外最賺錢的地區，不但打敗中信銀在海外各地子行，就算把當地子行與分行加總，都沒香港賺得多。

中信金昨日舉行第2季法說會，由總經理吳一揆主持。邱雅玲談及中信銀海外獲利貢獻排行時，美國破天荒贏過香港。她說美國成長主因是當地逐漸擺脫新冠疫情陰霾、景氣逐漸復甦，而且找到房貸業務的利基市場。

邱雅玲說，華人剛去美國，想買房，會找華人的銀行服務，因為沒太多信用資料，房貸利率可收高一些。另外，美國當地的法人客戶，如果公司的業務跟亞洲相關，也是美國中信銀行的服務對象。

「過去很多台資銀行因為美國監管趨嚴，紛紛撤出美國」，邱雅玲說，中信銀堅持海外布局的策略，提供客戶跨境需求，因而能夠掌握到當地機會。中信銀美國業務今年上半年稅前盈餘將近新台幣10億元，比也是接近新台幣10億元的香港地區略多一些。

美國首次超越香港，除了逐漸擺脫疫情影響，另外就是美國中信銀的活期性存款占比較高，資金成本較低。

新冠疫情衝擊下，美國聯準會去年迅猛降息，帶動美元利率走低，中信香港分行與九龍分行的利差受到壓縮，獲利明顯轉疲。

邱雅玲說，為了因應獲利挑戰，中信香港分行的核心業務，除了服務台商，近期也開始發展港資跟陸資客戶。而且，除了傳統製造業跟貿易業，也會因應當地產業特色，發展金融業跟不動產相關行業。

中信銀行在大陸有四家分行、兩家支行，邱雅玲說，銀行內部已經展開轉制子行計畫，目標2023年完成轉制，2024年開業。轉制之前，中信銀在大陸的業務，會先用租賃公司來服務中小企業，以參股的金美信消金公司來發展個人業務，為將來子行成立後的業務發展鋪路。(聯合新聞網)

中信金總經理吳一揆。（本報系資料庫）
中信金總經理吳一揆。（本報系資料庫）

美國 香港 疫情

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