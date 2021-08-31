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三中國偷渡客死於後車箱案 檢方檢控南加主嫌

洛杉磯訊
圖為2019年Neil Edwin Valera偷運三名華人入境美國時的監控照片。（聯邦檢察官辦公室）
圖為2019年Neil Edwin Valera偷運三名華人入境美國時的監控照片。（聯邦檢察官辦公室）

聯邦檢察官近日指控一名23歲的南加州El Centro男子，認為他與三名中國移民死亡有關。這三人的屍體，2019年在聖地牙哥一輛廢棄汽車的後備箱中被發現。

據司法部8月28日公布的新聞稿，Saad Ali Awan被控兩項與將無證移民帶過邊境的有關罪名，包括一項最高可判處無期徒刑或死刑的串謀罪。聯邦檢察官稱，當局於27日在他位於El Centro的家中逮捕他，他也被稱為「Ryan」。他於28日在當地的聯邦法院傳訊。

Awan此前也曾因一起聯邦人口走私案被控從犯輕罪，他為該案第二名被控罪的涉案人。該案38歲的林雪英（Xueying Lin，音譯）、15歲的李邦杰（Bangjie Li，音譯）和39歲的林英（Ying Lin，音譯）死亡。

這三名受害者於2019年8月11日在聖地牙哥的Bay Terraces社區附近的汽車後車箱內被發現。當時有人報警指出，停在Dorian街附近的Jamie街上，一輛1999年德州車牌的寶馬車，發出惡臭且在滴血，隨後警方找到死者，其中包括一對母子。

今年3月，52歲的Neil Edwin Valera因在該案中，駕駛寶馬過境而被聯邦監獄判處五年徒刑。據法庭文件，雖然當時住在蒂華納的美國公民Valera，承認將受害者偷運到美國，但他稱自己交接時，這些人還活著。

而加州南區的聯邦檢察官辦公室聲稱，是Awan在Craigslist上招募了Valera。根據一份預審聲明，Valera告訴調查人員，他對Craigslist上的一則廣告做出回應，廣告提供少量錢，雇人將一些人從東縣的Tecate載到洛杉磯。Valera說，他首先收到500元的付款，要他將1萬5000元現金運過邊境。後來他又接受一項協議，收到6000元，將「數量不詳的中國女性鎖在後備箱裡」，送入美國。

調查人員表示，Awan的電話號碼和電子郵件地址與Craigslist的廣告有關，他是第一個聯繫Valera的人，也是在整個走私行動中與他保持聯繫的兩名男子之一。

移民及海關執法局國土安全調查處探員，利用Awan的電話紀錄獲得的信息顯示，2019年7月至2020年7月期間，Awan在當局發現的至少14起人口走私事件發揮作用，而他在協調這些走私行動時正處於聯邦緩刑期。據法庭紀錄，他於2018年6月試圖在San Ysidro入境口岸，用行李箱走私三名無證移民時被捕。他於2019年初在事後承認了一項從犯罪，並被判緩刑一年。

移民 美國公民 檢察官

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