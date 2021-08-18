電影「尚氣與十環傳奇」男主角說與梁朝偉合作夢想成真

尚氣與十環傳奇海報。（截圖自迪士尼）

漫威（Marvel) 首部華人英雄電影 《尚氣與十環傳奇（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) 》將於9月2日在全美上映。不少華裔演員都參與其中，包括港星梁朝偉 (Tony Leung) ，加拿大演員和作家劉思慕（Simu Liu) ，美國當紅亞裔演員 奧卡菲娜（Awkwafina），香港 女星陳法拉以及張夢兒等人。眾星對梁朝偉的為人及演技都讚不絕口。

該部電影的男主角劉思慕接受本報專訪時表示，看過梁朝偉參與的《一代宗師》、《英雄》等電影，大讚梁朝偉是他的偶像，能夠與梁朝偉一起合作，可說是夢想成真。他敘述梁朝偉不僅是個非常棒的演員，私下更是平易近人，且為人非常大方。梁朝偉私下經常帶他及其他人去吃飯，「我每次在吃飯時，都像個煩人的迷弟一樣，一直追問梁朝偉問題」，但梁朝偉都會微笑，並一一針對問題回答，「他真的很親切又大方，我很喜歡跟他相處」。

梁朝偉的為人不只獲得劉思慕欣賞，張夢兒在受訪時也大讚，「梁朝偉是個傳奇人物」。首次與梁朝偉合作的張夢兒，描述梁朝偉在片場的一舉一動都顯露出專業。「他從不帶手機入片場，從不要求任何東西，每一次都是萬全準備，安靜的坐著等待」。張夢兒說，梁朝偉透過一些小細節及動作，增加這個反派角色的感染力，演技實力真的很厲害。

導演克雷頓(Destin Daniel Cretton）接受本報專訪指出，當初會選梁朝偉演出大反派角色，並不只是希望他也反派，這個角色必須可以讓觀眾了解他做出很多事情背後的意義。梁朝偉完全昇華了這個角色的立體感，完美呈現反派角色背後所擁有的複雜情感及脆弱。

《尚氣與十環傳奇》17日晚在洛杉磯舉辦盛大首映。片中主角劉思慕、奧卡菲娜等人都盛裝出席，只可惜飾演大反派的梁朝偉人在香港，並未現身。《尚氣與十環傳奇》去年在雪梨的拍攝因疫情被迫暫停4個月，從原本預計於今年2月上映，延期至9月。