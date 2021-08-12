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白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去

記者李雪／綜合報導
拒戴口罩的白人男子與漢亞龍超市經理起爭執。（翻拍自Instagram）
拒戴口罩的白人男子與漢亞龍超市經理起爭執。（翻拍自Instagram）

日前一名白人男子進入洛杉磯縣華裔密集城市亞凱迪亞市（Arcadia）的韓資漢亞龍（H Mart）超市，並拒絕戴口罩，且起初拒絕離店一度引起小騷動，最終被經理和亞裔顧客們一起將其趕出超市。

當時在該超市購物的Emilie Tan將過程拍攝，並發布在她的Instagram上。據NextShark網站引述Tan的描述，事件發生在8月6日下午，他們當時看到這名男子在超市裡與韓裔經理爭吵，據悉這名男子衝過超市前門檢查口罩的保安，和入口處的消毒站。Tan說，當時，這名男子「已經明顯被激怒了」，當著經理的面大喊大叫，「因為他不想戴口罩」且拒絕離開。

當時該男子將經理堵在角落裡，而一名保安人員立即報警。Tan形容該男子「難以預測」，而經理「仍然很專業」。當這名男子推著一輛手推車，並將其朝經理的方向翻轉「試圖撞他」，事件進一步激化。這時三個女顧客開始插話，Tan也拿出手機開始錄下現場。

在Tan的Instagram短視頻中，可以看到該男子用手指著經理說：「你違法了」，他還聲稱經理襲擊他，但一位顧客立即反駁他，「不，他沒有！你是現在不想戴口罩的人。我們都戴著口罩。我們都遵守」。

在整個視頻中，可以看到經理為了保護女顧客們免受該男子傷害，一直擋在中間，也就是女顧客的前面。Tan表示，隨後更多的購物者和超市員工也開始拍攝這一場景，使這名男子被圍住。最終該男子在得知警察正在路上後，開始走向超市出口。

Tan表示，雖然這起事件有多名目擊者，但警方告訴他們「無能為力」。警方沒有逮捕這名男子就離開超市，而這位經理則留在外面以確保他不會回來。

Tan將這一事件描述為一次「大開眼界」的經歷。她說她常來漢亞龍超市購物，這家超市一直積極主動地預防新冠。「我會說，即使到今天，他們在執行衛生和安全準則方面也是最勤奮的。所以看到有人拒絕戴口罩，令人驚訝」，她也表示經理「給我個人留下了最大的影響，因為他甚至從未退後一步，也沒有因該男子的恐嚇企圖而退縮」。看到一些女性毫不猶豫地挺身而出，為經理和商店辯護，令她也深受鼓勵。

洛杉磯縣自7月27日起，就要求所有人在室內公共場所戴口罩，無論疫苗接種情況如何。

漢亞龍超市經理（中）站在拒戴口罩的白人男子，和指責他不對的亞裔婦女之間。（翻拍自...
漢亞龍超市經理（中）站在拒戴口罩的白人男子，和指責他不對的亞裔婦女之間。（翻拍自Instagram）

口罩 洛杉磯 韓裔

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