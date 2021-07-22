洛縣華人區擬建遊民中心引眾怒 華裔教委受牽連喊冤

被商議作為遊民服務中心出租的房子。（記者王若然／攝影）

近日，哈仙達拉朋地聯合學區 （HLPUSD）將一空置建築出租為遊民服務中心，引發眾怒，包括華人在內。本報22日採訪了當時對該決議投了贊成票的華裔教委張金生（Dr. Joseph K. Chang），他對此直喊冤。他說，哈岡已經被放置了大批遊民，並不是學區的這一決議引來遊民，並提及沒想到該決議會引起居民如此大的反彈。

張金生表示，當初學區考量出租房子給遊民服務提供單位「東聖蓋博谷遊民聯合會」（East San Gabriel Valley Homeless Coalition）時，主要是想將目前提供遊民服務的Steinmetz老年人中心騰出來，可以繼續為老人提供免費午餐。

張金生說，不知何時，William Steinmetz 公園內的老年人中心開始為遊民提供服務，甚至晚上有遊民住在那裡。他說，公園是洛縣 屬地，由縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）辦公室負責。而自從遊民到來之後，老人中心的很多項目無法進行，包括免費午餐計畫。雖然可以送餐到老人家，但還是不方便。

在這種情況下，工業市 、洛縣委員韓珍妮辦公室，及遊民服務提供單位，與學區商議，工業市願意出資修繕，並租下學區空置位於1603 S. Stimson Ave的一幢房子。租約五年。如此原來的 Steinmetz老人中心，可以繼續為老人提供免費午餐。

遊民服務單位「東聖蓋博谷遊民聯合會」，原本在哈岡西北部的St. John Vianney 教堂設有辦公室，並為幾百名遊民提供幫助服務約20年歷史。因為遊民近年人數增加太多，教堂原來的辦公室已經不夠用，只好擴展。此前他們曾找過工業市府商討，但被拒絕在工業市設立辦公室。

張金生坦言他沒想到學區出租房子的舉動，卻引來哈岡居民如此大的反對聲。他頗感意外，也感到冤枉。他說，學區出租房子的原意，本是為了當地的老年人著想。雖然居民稱這一舉動會引來更多遊民，可問題是更多遊民已經湧進哈岡社區，就在Steinmetz老人中心相鄰的William Steinmetz公園。對於遊民進駐公園，也不是學區的責任，學區對此也無力可為，主要是洛杉磯縣政府的決定。

對於此次居民抗議，學區將在22日下午進行線上商討，屆時教委會再決定是否重新對該出租項目進行投票。張金生說，當初決議時，完全沒想到會引發居民眾怒，但如果居民不滿，教委會確實應該重新商議。但居民應該反對的是讓遊民進來哈岡的洛縣政府，而不是為了解決老年人免費午餐項目的學區。

張金生說，希望哈岡民眾以這件事為導火索，進一步向洛縣府抗議。他稱洛縣府讓遊民進駐公園是「靜悄悄」的，鮮有居民知道。哈岡近期遊民已成為大問題，就連7街上Motel 6被買下成為遊民收容所都鮮有人知。他希望民眾可以通過這件事，知道哈岡面臨的遊民問題的挑戰，進一步抗爭，爭取權益。