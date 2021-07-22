巴沙迪那市重啟強制口罩令 今日凌晨生效

巴沙迪那公衛局華裔局長吳盈盈親上電台回答市民相關提問。（巴沙迪那市公衛局官網）

洛杉磯 縣巴沙迪那市（Pasadena）設有獨立的公共衛生局，針對當前Delta病毒反撲，該局華裔局長吳盈盈（Ying-Ying Goh）博士下令，該城市再次執行室內公共場所戴口罩 強制令（Mask mandate），自今日周四凌晨（12:01 a.m. July 22）生效。

鑑於新冠（COVID-19）病例數不斷增加，吳盈盈在19日（本周一）的會議上向市議會報告，她打算在本週某個時候實施戴口罩的規定，該市的規定與洛杉磯縣公衛局的規定非常相似，洛縣規定在7月18日（星期日）凌晨生效，要求在公共室內場所佩戴口罩，但巴沙迪那市的規定包括額外細節，避免商家和居民混淆。

巴沙迪那市佩戴口罩的室內公共場所，包括但不限於：辦公室、零售、雜貨商店、劇院、健身 房和健身中心、為公眾服務的加州和地方政府辦公室，以及在餐館、酒吧、酒館和啤酒廠的等候時間。

吳盈盈說，通過關閉或不允許某些活動，旨在減少病毒傳播，但不會影響經濟領域。所以，政府要求民眾在餐廳或類似的營業場所內，除了正在吃喝進餐外，其它時間就該佩戴口罩。

她還說，在健身房內鍛煉的居民，在不游泳或淋浴的情況下也應該遮住口鼻，那些與朋友在室內玩卡拉OK的人也應如此。

但是，吳盈盈也指出，那些正在接受臉部治療服務的人們，例如牙科或面部手術，可能會摘下口罩。

吳盈盈提醒大家，目前對在房屋或其他室內環境中參加聚會的人數沒有限制。但是在參加聚會活動之前，每個人都應該先考慮一下，他們有可能感染致命的delta變體病毒，並且認識到當地和洛杉磯縣都因為COVID-19病例回升，住院人數在短期內翻了一倍多。

巴沙迪那市重啟強制口罩令條例，在市府官網www.cityofpasadena.net/covid-19發布，要求所有人在所有室內公共場所、聚會和企業內，無論是否接種過疫苗，都必須佩戴口罩。