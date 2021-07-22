我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧開幕在即 聖火傳遞共121天將抵東京都廳

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

巴沙迪那市重啟強制口罩令 今日凌晨生效

記者丁曙／綜合報導
巴沙迪那公衛局華裔局長吳盈盈親上電台回答市民相關提問。（巴沙迪那市公衛局官網）
巴沙迪那公衛局華裔局長吳盈盈親上電台回答市民相關提問。（巴沙迪那市公衛局官網）

洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）設有獨立的公共衛生局，針對當前Delta病毒反撲，該局華裔局長吳盈盈（Ying-Ying Goh）博士下令，該城市再次執行室內公共場所戴口罩強制令（Mask mandate），自今日周四凌晨（12:01 a.m. July 22）生效。

鑑於新冠（COVID-19）病例數不斷增加，吳盈盈在19日（本周一）的會議上向市議會報告，她打算在本週某個時候實施戴口罩的規定，該市的規定與洛杉磯縣公衛局的規定非常相似，洛縣規定在7月18日（星期日）凌晨生效，要求在公共室內場所佩戴口罩，但巴沙迪那市的規定包括額外細節，避免商家和居民混淆。

巴沙迪那市佩戴口罩的室內公共場所，包括但不限於：辦公室、零售、雜貨商店、劇院、健身房和健身中心、為公眾服務的加州和地方政府辦公室，以及在餐館、酒吧、酒館和啤酒廠的等候時間。

吳盈盈說，通過關閉或不允許某些活動，旨在減少病毒傳播，但不會影響經濟領域。所以，政府要求民眾在餐廳或類似的營業場所內，除了正在吃喝進餐外，其它時間就該佩戴口罩。

她還說，在健身房內鍛煉的居民，在不游泳或淋浴的情況下也應該遮住口鼻，那些與朋友在室內玩卡拉OK的人也應如此。

但是，吳盈盈也指出，那些正在接受臉部治療服務的人們，例如牙科或面部手術，可能會摘下口罩。

吳盈盈提醒大家，目前對在房屋或其他室內環境中參加聚會的人數沒有限制。但是在參加聚會活動之前，每個人都應該先考慮一下，他們有可能感染致命的delta變體病毒，並且認識到當地和洛杉磯縣都因為COVID-19病例回升，住院人數在短期內翻了一倍多。

巴沙迪那市重啟強制口罩令條例，在市府官網www.cityofpasadena.net/covid-19發布，要求所有人在所有室內公共場所、聚會和企業內，無論是否接種過疫苗，都必須佩戴口罩。

巴沙迪那市重啟強制口罩令，室內公共場所必須戴口罩。（巴沙迪那市公衛局官網）
巴沙迪那市重啟強制口罩令，室內公共場所必須戴口罩。（巴沙迪那市公衛局官網）

口罩 健身 洛杉磯

上一則

東奧羽球賽 四華裔好手代表美國出戰

下一則

洛縣PV島依山傍海 白日賞景夜晚賞星

延伸閱讀

Delta太猛 佛奇：打過疫苗也考慮室內戴口罩

Delta太猛 佛奇：打過疫苗也考慮室內戴口罩
英國最新研究：接種2劑輝瑞或AZ疫苗 能抗Delta變種

英國最新研究：接種2劑輝瑞或AZ疫苗 能抗Delta變種
涉性侵5女引渡洛杉磯受審 哈維溫斯坦辯無罪

涉性侵5女引渡洛杉磯受審 哈維溫斯坦辯無罪
學童返校戴口罩？家長決定

學童返校戴口罩？家長決定
室內口罩令重啓 紐森面臨兩難

室內口罩令重啓 紐森面臨兩難
南加巴沙迪那恢復口罩令 接種了也要戴

南加巴沙迪那恢復口罩令 接種了也要戴

熱門新聞

因疫情滯留美國的華人，嘆回家路真難。(unsplash.com)

疫情打斷歸期 華人進退兩難 小住數月變兩年

2021-07-16 22:58
洛杉磯縣衛生局15日建議居民謹慎考慮前往美國新冠病毒傳播率最高的州，包括臨近的內華達州，和佛羅里達州。（記者張宏／攝影）

加州洛縣府呼籲去這些州要三思....新冠病毒傳播率最高

2021-07-15 15:36
藍衣被劫男子忽然從褲兜裡掏出手槍對黑衣劫匪開槍。（警方視頻截圖）

洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄

2021-07-21 17:32
疫情期間，移民局大幅減少綠卡面試。（Getty Image）

民眾直呼神奇 綠卡面試減少 是否中共黨員都不問

2021-07-16 22:00
2019年9月，Judith Blackwell宣誓入職，馬世雲在旁監督。（加州財長辦公室）

世說新聞／加州華裔女財長 爬上非裔女下屬床 還送大麻糖?

2021-07-21 12:40
亞凱迪亞市626食物攤位區人潮洶湧。（讀者提供）

626夜市爆人潮 嚇退華裔一家

2021-07-19 02:18

超人氣

更多 >
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄

洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
史上首位 18歲苗族姑娘代表美出戰奧運體操

史上首位 18歲苗族姑娘代表美出戰奧運體操
麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練