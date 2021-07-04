暑期線上英語營 美國洛杉磯和新北市跨國連線

喜瑞都社區學院華裔理事劉昕博士，和台灣新北市教育局，合作推出「 跨國連線， 暑期線上英語營」，美國的小老師和新北市教育局的工作人員首次在雲端碰面。（劉昕提供）

【洛杉磯訊】受疫情影響，喜瑞都社區學院華裔理事劉昕，和台灣 新北市教育局 合作推出「 跨國連線， 暑期線上英語營」，計劃分六期，六個星期， 每期收新北市50位學生，六期共招收300名學生。為準備這個課程，日前也是6月26日晚7點到9點，美國 的小老師和新北市工作人員在雲端見面， 商量課程內容和授課方式。

劉昕和台灣的教育部、四個城市教育局合作，自2017年以來推出美國大學生到台灣教英文的計畫，送出100多位美國學生，到台灣各大城市和偏鄉教學生，從遊戲和唱歌中學習輕鬆開口說英文。

線上英語夏令營師資陣營，是劉昕召集去過台灣的大學生志工， 和新招募的大學志工，以及喜瑞都惠特尼高中華人家長會長鍾磊推舉的惠特尼高中優秀學生組成。線上課程內容包括加州藝文故事、 加州必玩景點、歌唱學英文，和與美國大學生、中學生聊日常。

新北市教育局國際教育科長林玉婷告訴美國團隊，這個計劃在台灣推出報名的當日即秒殺，一個小時內報名全部額滿。候補學生塞爆教育局網站。

劉昕說，看到來自不同地方的50幾個人，化成50幾個小方格在雲端熱烈討論，讓她深切體會海內存知己，天涯若比鄰的真義；疫情也讓大家學習到另類的無距離交流。