堅稱未殺妻的南加華男 1日對較輕控罪不抗辯可望獲釋

劉洪新案發時才42歲。（本報檔案照）

原來住在洛杉磯縣蒙特利公園市的華裔男子劉洪新（Hongxin Liu），被控在2012年謀殺懷孕三個月的妻子鮑晨燕(Chenyan Bao)一案，7月1日因他對檢方提出較輕的過失殺人控罪表示不抗辯（no contest），被判入獄11年。但因為他自案發被捕後已被關了3900天，檢方表示他已幾近完成服刑。

現年51的劉洪新，過去在法庭上一再強調自己沒有殺妻。他被控於2012年2月5日掐死懷孕的妻子鮑晨燕，該案在開庭審理時，劉洪新陳述曾長期遭受妻子家暴 的經歷。他說，鮑晨燕曾是舉重運動員，身體強壯，加上家庭背景優越，造成妻子在家庭中是強勢的一方，而他一直是「家暴受害者」，在肢體和語言上都經常遭到鮑晨燕施暴，曾被打到手腕骨折、被刀砍傷等。

但他否認自己不小心誤殺妻子，他在法庭作證時指出，鮑晨燕睡覺前還好好的，第二天早上則發現已經死亡。他強調「從來沒有對她動過一根手指，即使在她拿刀砍我時，我也沒還手」。

據悉，鮑晨燕死亡時得年39歲，根據洛縣 法醫辦公室，她死於「頸部受壓窒息」，並且還遭受了鈍器的強迫創傷。

劉洪新是在鮑晨燕死亡的那一天被捕。洛縣警局探員判定被告曾參與「家庭暴力爭吵」，並且在她被發現死亡前的幾分鐘和她一起在家中。

劉洪新最初被指控犯有一項謀殺和一項謀殺胎兒罪，且伴隨特殊情況加重處罰的指控

，但陪審團在 2015 年和2016 年分別在裁定他的控罪是否成立時，都陷入僵局，以致都流審。這些指控並因2016 年他和檢方達成某種協議被撤銷。

劉洪新的母親劉鳳雲相信她的兒子是清白的，並為了替兒子打氣和守護，在教會人士協助下留在美國 。