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研究證明新冠感染者就像已打過一針 只需再打一針

記者李雪／綜合報導
圖為輝瑞疫苗。(美聯社)
圖為輝瑞疫苗。(美聯社)

雖然衛生官員認為曾經感染新冠的人仍需要接種疫苗，但23日洛杉磯加大（UCLA）發布的一項研究發現，對於要注射兩次的疫苗，他們只需要一劑注射即可獲得充分保護。

不過這個群體和所有接種過新冠疫苗的人，未來都可能需要進一步加強注射，因為自然產生的抗體，或通過疫苗產生的抗體，都以相對較快的速度減弱。

「我們的數據表明，以前感染過新冠的人在第一次 mRNA 疫苗接種後有很大的反應，而接種第二針後幾乎沒什麼額外好處」，資深作者，也是洛杉磯加州大學大衛格芬醫學院（David Geffen School of Medicine）的醫學、微生物學、免疫學和分子遺傳學教授Otto Yang博士說，「當局在做公共衛生政策時，這項發現值得考慮進去，以便最大化地使用疫苗，並避免不必要的副作用」。

根據發表在ACS Nano雜誌上的這項研究，研究人員發現，先前感染過新冠的話，基本上相當於接種了輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）疫苗的兩劑疫苗的第一劑。只接種一針疫苗的話，就可為這些先前感染過的人提供與兩劑疫苗水平相同的保護。

儘管仍需要進一步研究T細胞對疫苗的反應，但該研究發現，所有接種過疫苗的人，無論之前是否感染過新冠，未來都可能需要再接種加強疫苗。

疫苗 洛杉磯加大 加州大學

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