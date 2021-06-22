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駐洛經文處仍採網路預約 洛僑、橙僑部分開放

洛杉磯訊
駐洛杉磯經文處仍將維持現行開放民眾透過網路預約方式辦理領務。（本報檔案照）
駐洛杉磯經文處仍將維持現行開放民眾透過網路預約方式辦理領務。（本報檔案照）

加州政府宣布自6月15日起重新開放經濟，原則上取消社交距離、人群聚集等限制，但允許業者自行決定執行方式。考量Delta變種新冠病毒的傳播於大洛杉磯區呈上升趨勢、解封後常發生疫情再次升高等原因。為保護民眾及員工安全，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處仍將維持現行開放民眾透過網路預約方式辦理領務，未來將視情況，再決定是否全面開放領務大廳。

洛杉磯華僑文教服務中心、橙縣華僑文教服務中心亦暫未全面對外開放。

依據現行「分階段、分時段、分人流」原則，預約成功的民眾必須持有「預約通知單」，至經文處所在大樓一樓104辦公室報到。經文處仍將管制報到人數並做實名制登記，民眾務必配合大樓規定全程配戴口罩、保持六呎社交距離、現場測量體溫及使用手部清潔消毒劑。

經文處在報到處設有透明隔板，並於申請人完成報到作業後立即消毒桌面，以避免接觸群眾感染風險；大樓電梯每次僅限三人搭乘，七樓領務大廳維持15人以下辦理領務。領務網路預約及郵寄登錄請至經文處官網（https://www.taiwanembassy.org/uslax/post/25369.html）

另外，基於保護僑民及經文處同仁健康，洛杉磯華僑文教服務中心及橙縣華僑文教服務中心，亦暫未全面對外開放。目前調整服務方式如下：

第一、 如需遞送申請文件、索取文件表格或其他公務聯繫事項致電預約，每周二至周日上午10時至下午6時，電洽洛僑中心(626)443-9999，或電郵至[email protected]，以及電洽橙僑中心(714)-754-9999按「0」接總機，或電郵至[email protected]。進入兩僑教中心都須遵守防疫規範，配戴口罩、測量體溫及實名登記等。

第二、洛僑中心圖書室、華埠圖書室及橙僑中心閱覽室，開放借書還書以及有限人數閱覽，其餘場地設施暫不開放。民眾可使用洛僑中心大門口左側還書箱還書，或郵寄至洛僑中心 ;自橙僑中心借書者，仍可親自至橙僑中心還書。

最新公告事項，請隨時查閱洛僑中心網站（https://www.ocac.gov.tw/la2）、臉書 (https://www.facebook.com/ocac.elmonte) 以及橙僑中心網站 (https://overseas.ocac.gov.tw/La1)及臉書(https://www.facebook.com/ocac.laorange)。

洛杉磯 社交距離 口罩

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