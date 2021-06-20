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南加男子偷大卡車 以撞進民宅結束警方追捕

本報記者╱洛杉磯報導
一名 27 歲男子涉嫌用偷來的大鑽機卡車撞入聖伯納汀諾縣奇諾市(Chino)的一所房屋後被警方逮捕，也結束了警方追捕。（奇諾谷消防局推特下載）
一名 27 歲男子涉嫌用偷來的大鑽機卡車撞入聖伯納汀諾縣奇諾市(Chino)的一所房屋後被警方逮捕，也結束了警方追捕。（奇諾谷消防局推特下載）

南加一名 27 歲男子涉嫌用偷來的大鑽機卡車，撞入聖伯納汀諾縣奇諾市(Chino)的一所房屋後，被警方逮捕，也結束了警方的追捕。

洛杉磯縣波莫那（Pomona）警方稱，這輛卡車6月19日週六下午12點15分，在聖伯納汀諾縣蒙特克萊市（Montclair） 一家輪胎店被盜。卡車車主跟踪被盜車輛穿越洛杉磯縣波莫那市，並向警方報案。

警方報告稱，波莫那警方在水庫（ Reservoir）  和費城街道（ Philadelphia St.） 附近追上了這輛卡車，並試圖讓對方停車。然而，嫌疑人拒絕停車，繼續沿著費城街行駛，最終在費城街和沛普萊街（ Pipeline Avenue ）交口時，對車子失去掌控撞到一根電線桿、幾輛停著的汽車、一面煤渣磚塊牆，然後撞到房子。

雖然當時沒有人在家，但房子遭到嚴重破壞，負責當地的奇諾谷消防局（Chino Valley Fire Dept.）人員並將其貼上紅色標籤，代表危屋，讓出租它的五口之家流離失所。

房主珍妮特·菲利普斯 (Jeanette Phillips) 說，她很高興他們一切都好，並在盡她所能提供房客幫助，包括將房屋裝上木板並為房客一家尋找住處。

據悉，司機是奇諾市居民，被控盜竊汽車。

目前蒙特克萊警方繼續在調查卡車盜竊案。任何有嫌疑人信息者，希望能撥打 909-448-3600 與他們聯繫。加州公路巡邏局庫卡蒙加辦公室則在調查交通事故，他們的報案號碼是 909-980-3994。舉報人還可以撥打 909-620-2085， 或撥打滅罪熱線 800-222-8477 聯繫波莫那警方。

一名 27 歲男子涉嫌用偷來的大鑽機卡車撞入聖伯納汀諾縣奇諾市(Chino)的一...
一名 27 歲男子涉嫌用偷來的大鑽機卡車撞入聖伯納汀諾縣奇諾市(Chino)的一所房屋後被警方逮捕，也結束了警方追捕。（奇諾谷消防局推特下載）
奇諾谷消防局人員正在現場救援。（奇諾谷消防局推特下載）
奇諾谷消防局人員正在現場救援。（奇諾谷消防局推特下載）

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