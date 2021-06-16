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南加聖瑪利諾高中以學術出名 但為何無人進常春藤？

記者丁曙／聖瑪利諾報導
聖瑪利諾高中2021屆畢業典禮現場舉行。（學區視頻截圖）
聖瑪利諾高中2021屆畢業典禮現場舉行。（學區視頻截圖）

負笈遠行是有志少年開啟人生事業的寫照，然而，教學品質在洛杉磯縣公校數一數二、華裔學生比例也極高的聖瑪利諾高中（SMHS），2021屆畢業生沒有一人被常春藤聯盟大學（IVY League Universities）錄取。學區教委解釋，受疫情影響，很多家長傾向子女務實選擇本地大學；家長則認為，疫情取消標準考試阻礙了亞裔生學術表現。

2021屆聖瑪利諾高中約160多名畢業生，近期舉行了現場畢業典禮，但大學錄取成績單不如往年亮麗，雖有幾名學生錄取史丹福(Stanford)、麻省理工（MIT）、杜克（Duke）、空軍學院（US Air Force Academy）等名校，但比較2020年的升學成績單略遜一籌。

2020年聖瑪利諾高中畢業生有六人挺進常春藤聯盟，包括賓州大學（Penn）一人，布朗大學（Brown）一人，哥倫比亞大學（Columbia）二人，康奈爾大學（Cornell）二人；挺進美東其它名校的還有麻省理工一人、杜克一人、約翰霍普金斯（Jones Hopkins）三人，以及西點軍校（West Point）一人。

對此，資深教委張志堅解釋，2021屆畢業生申請大學截止日期為2020年10月，當時疫情形勢仍不明確，家長和學生心中無底。以往幾屆被東部名校錄取的聖瑪利諾高中校友，因為疫情影響、校園關閉，也只能回家上網課，沒有名師當面授課，沒有校園同學互動，教學成效大打折扣。所以，當時部分家長並不熱衷鼓勵子女申請常春藤名校，而是務實選擇居家附近的大學，特別是洛杉磯加州大學及南加州大學（USC）。所以，今年聖瑪利諾高中畢業生去洛杉磯加大（UCLA）和USC求學深造的人數比較多。

華人家長朱太太表示，疫情期間，申請大學不必提交SAT或ACT標準考試成績單，亞裔生擅長學術考試的優勢難以發揮，無法彰顯自己的價值。而且，名校招生也不像疫情之前那樣重視申請人的學業表現，而是比較看重學生的經濟狀況和社區服務，這些方面都不是亞裔生的強項，客觀上也降低了亞裔生的錄取率。

還有一位社區領袖表示，2020年3月加州初選，聖瑪利諾學區推動的「學校設施維修和學生安全」提案（Measure-S）擬發行2億元債券，升級改造學區的基礎設施。但是，此案加稅案罕見地被聖瑪利諾選民否決，重挫學區教委會和教職員工們的士氣，也在一定程度上影響到教育品質和升學輔導。

聖瑪利諾 疫情 加州大學

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