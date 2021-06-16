空氣質量差 染疫風險高 居家令和戴口罩有幫助但有例外

UCLA研究：空氣質量差，染疫風險升高。（UCLA臉書）

洛杉磯加大 （UCLA）研究小組16日發佈研究顯示，美國 去年疫情中，長期處在空氣污染中的民眾更易感染新冠病毒。

這項研究顯示，美國長久以來有空氣不良紀錄的縣中，在2020年縣範圍的新冠死亡率更高。每增加一個單位的PM2.5，感染新冠的風險就增加7.6%。此外，防疫措施如居家令和戴口罩 ，可以將感染新冠病毒的風險分別降低15%和8%，但在空氣質量不好的縣，居家令和戴口罩減少感染新冠的風險的作用不明顯。

洛杉磯加大公共健康學院教授張作風說，「這是長期暴露在差的空氣中會增加感染新冠風險的證據。」他說，即使州政府的居家避疫令和口罩令，可以有效阻止新冠病毒的傳播，但對於長期PM2.5濃度高的地區，有效性不明顯。

這項研究涵蓋了全美3096個縣，截至2020年9月，全美新冠肺炎平均感染率（average COVID-19 incidence）為2.6%，中間數為1.27%。高於全美中間數的縣，空氣中平均顆粒物質含量更高，並且發現第一例感染者的時間更早，新冠檢測數更多，更不易達到經濟重啟的標準。

除了空氣污染，一個縣的高人口密度，非裔、西裔人口比例高，貧困人口多，教育水平低等因素也與新冠病例多少成正相關。