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華裔醫師:新冠病毒會變異 打完疫苗不能高枕無憂

記者楊青／洛杉磯報導
張繼強醫師認爲，因爲新冠病毒不斷變異，打完疫苗依然不能高枕無憂。（張醫師提供）
張繼強醫師認爲，因爲新冠病毒不斷變異，打完疫苗依然不能高枕無憂。（張醫師提供）

疫情數字持續下降，將近半數民眾接受疫苗施打，加州預計在6月15日全面重啓。不過，部分醫學專家對新冠疫情可能出現的反復仍持保留態度，部分華裔醫師認爲，今年秋冬季美國很可能再度出現疫情反彈，新冠病毒的研究由於數據不足，時間尚短並且不斷出現變異，會成爲常規病毒困擾人們的生活，大家應做好長期作戰準備。

應洛杉磯縣公共衛生局徵招支援抗疫第一線，華裔張繼強醫師過去一年前往南加州多家方艙醫院救助新冠病患，「我一點都不認爲南加州的疫情會持續穩定下去」，他表示，雖然目前民眾接種疫苗的數量較大幅度增加，但打完疫苗，並不意味著可以高枕無憂。

張醫師表示，從他的工作經驗和看到的情況，今年秋冬很可能會出現疫情反復，而且新冠病毒會成爲常規病毒，周而復始困擾大家的健康安全，就像每年冬季流感，時間到了，就會開始，而且會持續相當一段時間。遺憾的是，新冠病毒比流感病毒來勢更猛，更爲凶險。

他表示，目前沒有任何醫療方式和技術可以殺死病毒，抗生素抗菌素可以殺死細菌，讓人痊愈，但醫學界對病毒卻做不到，只能選擇所謂的配合支持性的療法，讓病毒不能夠繁殖，或在一定周期之後自然排出身體等，這就是流感每年發作的原因，而且形式愈來愈多。新冠病毒從最初的單一病毒發展到現在的變異病毒，就是同樣道理，將來新冠還會出現什麽變異病毒，怎樣傳染，都難以預料，相信公共衛生部門將會偵測出其基本模式，預防基本的病毒。

美國今年9月將開始為已接種疫苗的民眾打加强針，張醫師解釋，加强針第一是對先前已打過疫苗的人增加抗體，第二是新的加强疫苗中增加了初期疫苗未包含對變異病毒產生抗體作用的成分。打完加强針之後，又可以維持約六至八個月。

在南加州疫情一線奮戰大半年之後，張繼强今年1月離開方艙醫院，回到自己的診所，目前其診所同時擔當聯邦政府疫情觀測點的角色。他表示，他在抗疫一線的最後一站，是波莫納的Fairplex喜來登酒店臨時改成的方艙醫院，最高峰時病床多達數百張，但他離開時，有時病人都不到五個，現在該地已改爲無證邊境兒童收容所。

張醫師表示，由於目前多國已出現新冠變異病毒，藥物治療感染病人面臨更大的挑戰，目前最好的防疫方法就是打疫苗，就算不同的變異病毒，疫苗也有期限，但打過疫苗的人，至少不會變成重症。

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