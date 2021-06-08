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南加公路隨機槍擊案頻發 長堤又添一起

長堤訊
長堤這名婦女車後座的安全座椅。（ABC視頻截圖）
長堤這名婦女車後座的安全座椅。（ABC視頻截圖）

近日南加公路槍擊案件頻頻發生，引發民眾擔憂。據報導，洛杉磯縣長堤（Long Beach）7日晚在91號公路上發生槍擊事件，一名婦女的車上留下兩個彈孔。該起槍擊案是 91 號公路上發生的一系列類似事件中的最新一起。

這名拒絕公開身份的女士說，她在7日晚上11點30分左右在 710公路交匯處附近的公路上向西行駛時，一名駕駛灰色本田的人向她的藍色起亞 Optima 開火。她表示聽到了爆裂聲，一開始以為她的一個輪胎可能爆了。但在她回到家後，發現彈孔，這些彈孔令人不安地靠近汽車後面一個窗戶，及裡面的一個兒童安全座椅。

她說，她很慶幸槍擊時她的小侄子沒有和她一起在車裡。她對發生槍擊案感到很驚訝，因為她真的沒有想到會發生這種事，而且她和本田車主沒有發生衝突。她剛聽到一聲響動，就以為自己的車出問題。根本沒想到有人會朝她的車開槍，那時她剛下班回家。簡直是太出乎意料了。

加州公路巡警局（CHP）檢查了這名女子的車輛，並提交了一份報告。巡警局說，警方還對Atlantic大道和 710 公路之間的 91 號公路進行了清掃。

6日晚在安那罕（Anaheim） 5 號公路上發生另一起槍擊事件。據報導，5日在 605號公路上發生兩起槍擊事件。目前尚不清楚最近的槍擊事件是否有關聯。

長堤一名婦女的車上留下兩個彈孔。（ABC視頻截圖）
長堤一名婦女的車上留下兩個彈孔。（ABC視頻截圖）

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