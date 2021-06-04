聖蓋博市通過賈斯康案 洛縣17市反檢察長

洛杉磯縣檢察長賈斯康面對越來越多的城市不信任。（洛杉磯縣檢察長官網）

聖蓋博 市（City of San Gabriel）是洛杉磯 縣華人聚居社區，包括有三位華裔成員的市議會，6月1日以四比一票決通過了對洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）的不信任決議案（No confidence Resolution）。迄今洛杉磯縣已有17個城市通過了類似提案，其中包括五個華人聚居城市。

聖蓋博市對賈斯康不信任案由市議員哈靈頓（Harrington）提議、華人市長廖欽和（Chin Ho Liao）、副市長丁言愉（Tony Ding）都投下了贊成票。丁言愉表示，聖蓋博市議會第 21-19 號決議案指出，市府將公共安全和保護社區放在首位，聖蓋博市在其通過的 2021 年立法平台中，強調支持公共安全政策，預防和減少犯罪活動，並且支持加州 人民通過立法和投票倡議程序制定了刑事司法系統。但是，賈斯康違反加州立法和投票倡議程序，並且將公眾安全置於危險之中。

賈斯康在 2020 年 12 月 7 日宣誓就職以後，發布了九項特別指令自 2020 年 12 月 8 日生效，隨後又提出兩項修正案，概述了洛杉磯縣地檢署的新政策和程序。這些改革措施包括取消對某些犯罪的現金保釋，限制對輕罪指控的起訴，停止加強量刑等。這些特別指令與加州立法機構頒布的州法律，以及旨在預防和起訴犯罪並保護公眾的立法投票倡議程序相矛盾。

聖蓋博市會議認為，地方檢察長重組或修改的司法政策，必須與加州法律保持一致，並以合理的意圖和優先次序發布，旨在增強公共安全，並且保護公眾和受害者的權利。因此，聖蓋博市市議會投票通過決議案，作出三項決定。

第 一，聖蓋博市強烈確認對洛杉磯縣地方檢察長賈斯康的不信任投票，並指示工作人員將決議發送給適用的和感興趣的單位和團體。

第 二，聖蓋博市要求賈斯康撤銷自 2020 年 12 月 7 日上任以來發布的每一項特別指令，這些指令違反州法律、破壞選民批准的倡議案並且危及公共安全。

第三，聖蓋博市堅持認為，賈斯康應維護加州的法律，無論這些法律是由州立法機關還是該選民通過的，並且要求他不再發布與加州法律相抵觸的特別指令。

目前，洛杉磯縣已有五個華人城市通過類似決議案，包括亞凱迪亞（Arcadia）、鑽石吧（Diamond Bar）、羅斯密市（Rosemead）、聖蓋博（San Gabriel）、天普市（Temple City）。

洛杉磯縣17市對賈斯康不信任

城市名稱

阿蘇薩（Azusa）

亞凱迪亞（Arcadia）

比佛利山（Beverly Hills）

柯汶那（Covina）

鑽石吧（Diamond Bar）

蘭卡斯特（Lancaster）

拉米拉達（ La Mirada）

曼哈坦灘（Manhattan Beach）

派洛斯福德斯莊Palos Verdes Estates

畢柯立維拉（Pico Rivera）

麗浪多灘（Redondo Beach）

羅斯密市（Rosemead）

聖蓋博（San Gabriel）

聖塔克拉麗塔（Santa Clarita）

聖塔非泉（Santa Fe Springs）

天普市（Temple City）

惠提爾（Whittier）

資料：市府官網；製表：記者丁曙