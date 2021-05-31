Ralph‘s超市打疫苗有機會贏百萬現金。（維基百科）

超市Ralphs和Food 4 Less母公司Kroger為了激勵民眾打新冠疫苗 ，推出100萬抽獎活動以及一年免費食物獎勵。凡是在Kroger旗下藥店、超市打新冠疫苗的民眾，即有機會贏得百萬現金大獎和一年免費食物供應。現金大獎有一個名額，免費食物供應有五個名額。

根據Kroger，該活動是為了配合拜登 總統政府推進疫苗施打，爭取在7月4日前實現70%美國民眾都至少打了一針疫苗。Kroger主席、CEO Rodney McMullen說，「我們越快達到集體免疫，就能越快回到之前在後院烤肉、現場音樂會、舉辦活動的時期。」

Kroger旗下Ralphs超市在洛杉磯地區部分商店有打疫苗服務，登陸網站（https://www.ralphs.com/rx/guest/get-vaccinated）輸入郵編即可查詢到。

Kroger不是唯一以現金激勵民眾打疫苗的公司，其他還有Trader Joe’s，Instacart，Dollar General。

加州 政府上周宣布開始施打疫苗的200萬民眾可以自動收到50元超市禮品卡，民眾可以自行選擇接收電子版或去Kroger或Albertsons領取禮品卡。此外，加州政府還有最高總共1億1650萬疫苗樂透活動，激勵民眾打疫苗。紐森表示加州有全美最大力度的疫苗接種刺激方案。