2021年北美區台灣傳統週 啟動

「2021年北美地區台灣傳統週」啟動。（視頻活動截圖）

「2021年北美地區台灣 傳統週」活動於5月30日下午正式啟動，以宣揚台灣多元文化，促進台灣文化外交為目標的台灣傳統週活動，力求讓世界看見台灣多元文化的活力與朝氣。

當天下午的活動通過視頻方式，邀請15個北美當地的社團參與演出，多元文化表演節目包括：絲竹國樂社鼓樂團、南加州 台大校友舞龍隊、世界越棉寮華人舞獅團、南加州大專校友會合唱團、羅省中華會館兒童粵劇、中華民國元極舞南加分會、美國 華裔舞蹈協會以及其他社團的精彩節目演出。

活動開始時，由沈露茜、吳典龍分別領唱美國國歌、中華民國國歌，由此拉開活動序幕。豐富的節目形式，增進北美社會對於台灣多元族群文化的了解與認識，展現台灣的文創實力，讓北美主流社會進一步認識台灣文化，以及亞太裔文化。

中華民國僑務委員會童振源委員長致辭時表示，在過去一年，台灣不斷登上國際媒體，成為防疫優等生，台灣也一直在與各族裔共享豐富的文化，接下來將繼續運用台灣優勢，協助僑胞，服務僑胞，匯聚僑胞能量壯大台灣，期望世界能早日擺脫疫情，回到正常生活。

加州台灣同鄉聯誼會謝傅佐會長感謝所有人的參與，她指出，精彩豐富的節目，表現海內外僑胞團結一心的精神。

每年五月為「美國亞太裔傳統月」，慶祝並表揚亞太裔對美國的貢獻，同時為進一步表揚台美人對美國社會的貢獻，特別指定每年五月亞太裔傳統月當中的一個星期為「台美人傳統週」，這是一個讓美國主流社會進一步認識台美族群的好機會。往年台灣政府都會派出高水準的舞蹈及特技表演團，到美國各地支援傳統週活動，提高節慶的聲勢，推動台灣傳統週在美國主流社會的知名度。因為新冠疫情，去年和今年都採用了網上視頻的方式。