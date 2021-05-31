我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華埠遊民掐脖、抓髮 襲擊亞裔女警 將被控仇恨犯罪

歐媒爆料：美利用丹麥網路 竊聽梅克爾和歐洲高層

2021年北美區台灣傳統週 啟動

記者邵敏／洛杉磯報導
「2021年北美地區台灣傳統週」啟動。（視頻活動截圖）
「2021年北美地區台灣傳統週」啟動。（視頻活動截圖）

「2021年北美地區台灣傳統週」活動於5月30日下午正式啟動，以宣揚台灣多元文化，促進台灣文化外交為目標的台灣傳統週活動，力求讓世界看見台灣多元文化的活力與朝氣。

當天下午的活動通過視頻方式，邀請15個北美當地的社團參與演出，多元文化表演節目包括：絲竹國樂社鼓樂團、南加州台大校友舞龍隊、世界越棉寮華人舞獅團、南加州大專校友會合唱團、羅省中華會館兒童粵劇、中華民國元極舞南加分會、美國華裔舞蹈協會以及其他社團的精彩節目演出。

活動開始時，由沈露茜、吳典龍分別領唱美國國歌、中華民國國歌，由此拉開活動序幕。豐富的節目形式，增進北美社會對於台灣多元族群文化的了解與認識，展現台灣的文創實力，讓北美主流社會進一步認識台灣文化，以及亞太裔文化。

中華民國僑務委員會童振源委員長致辭時表示，在過去一年，台灣不斷登上國際媒體，成為防疫優等生，台灣也一直在與各族裔共享豐富的文化，接下來將繼續運用台灣優勢，協助僑胞，服務僑胞，匯聚僑胞能量壯大台灣，期望世界能早日擺脫疫情，回到正常生活。

加州台灣同鄉聯誼會謝傅佐會長感謝所有人的參與，她指出，精彩豐富的節目，表現海內外僑胞團結一心的精神。

每年五月為「美國亞太裔傳統月」，慶祝並表揚亞太裔對美國的貢獻，同時為進一步表揚台美人對美國社會的貢獻，特別指定每年五月亞太裔傳統月當中的一個星期為「台美人傳統週」，這是一個讓美國主流社會進一步認識台美族群的好機會。往年台灣政府都會派出高水準的舞蹈及特技表演團，到美國各地支援傳統週活動，提高節慶的聲勢，推動台灣傳統週在美國主流社會的知名度。因為新冠疫情，去年和今年都採用了網上視頻的方式。

「2021年北美地區台灣傳統週」啟動。（視頻活動截圖）
「2021年北美地區台灣傳統週」啟動。（視頻活動截圖）
中華民國僑務委員會童振源委員長為此次活動致辭。（視頻活動截圖）
中華民國僑務委員會童振源委員長為此次活動致辭。（視頻活動截圖）
「2021年北美地區台灣傳統週」啟動。（視頻活動截圖）
「2021年北美地區台灣傳統週」啟動。（視頻活動截圖）
「2021年北美地區台灣傳統週」啟動。（視頻活動截圖）
「2021年北美地區台灣傳統週」啟動。（視頻活動截圖）

台灣 美國 加州

上一則

《世界華人炎帝故里尋根節》南加州華人祭拜

延伸閱讀

《世界華人炎帝故里尋根節》南加州華人祭拜

《世界華人炎帝故里尋根節》南加州華人祭拜
美退伍軍人紀念國殤日 中華旗隊受邀出席展英姿

美退伍軍人紀念國殤日 中華旗隊受邀出席展英姿
Toyota預告 新神車Corolla Cross 6‧2空降北美？

Toyota預告 新神車Corolla Cross 6‧2空降北美？
紀念國殤日 中華旗隊護送中華民國和美國國旗進場

紀念國殤日 中華旗隊護送中華民國和美國國旗進場
台灣有人想組團來美打疫苗 太貴風險高 僑胞反應不一

台灣有人想組團來美打疫苗 太貴風險高 僑胞反應不一
國民黨主席候選人張亞中29日與海外僑胞線上對話

國民黨主席候選人張亞中29日與海外僑胞線上對話

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24
林達雄及尹大燕夫婦。（尹大燕提供）

「再不做就沒機會」70歲華裔夫婦 開車16天橫跨美15州

2021-05-23 19:26
在命案發生約12個小時後，警方於22日拖走停靠在離案發現場100米左右路邊的一輛酒紅色豐 田汽車。（記者楊青／攝影）

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

2021-05-25 02:20

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

2021-05-28 02:19
洛縣法醫辦公室在鑽石吧華裔家庭兇殺案所在的住宅大門貼上封條，不准任何人人進去。（記者啟鉻╱攝影）

南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關

2021-05-23 20:37
圖為謀殺案發的住宅。（記者啟鉻／攝影）

鑽石吧命案 華人長子弒母殺弟刀槍並用

2021-05-27 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險