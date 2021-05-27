我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯：北京報復制裁 只會令國際更關注其迫害人權

老美有錢有閒象徵新指標：跟客廳一樣豪華的後院

國泰銀行將收購美國滙豐銀行10家分行

洛杉磯訊
位於洛杉磯的國泰銀行大樓及其標誌。（國泰銀行提供）
位於洛杉磯的國泰銀行大樓及其標誌。（國泰銀行提供）

國泰萬通金控公司（那斯達克代碼：CATY）26日宣佈，其附屬公司國泰銀行與美國滙豐銀行（HSBC）達成收購和承接協議，收購滙豐銀行10家位於加州的零售業務分行，以及與美國滙豐銀行在西岸的大眾零售銀行業務和零售商業銀行業務相關之貸款及存款。

國泰萬通金控執行主席鄭家發表示：「這項交易擴展了我們在北加州及南加州的分行網絡。在我們不斷發展之際，能夠為客戶提供更便捷的銀行服務，對我們來說是重要的一步。」

國泰萬通金控總裁兼首席執行長劉昌明表示：「我們在加州的歷史源遠流長，很高興能在這裡進一步推進我們的服務。這項交易擴大了我們的網絡，讓我們在未來能更周全地服務社區及客戶。」

根據收購和承接協議的條款，國泰銀行將收購滙豐銀行的10家分行，並購買和承擔額外的存款負債和資產，包括與滙豐銀行在西岸的大眾零售銀行業務和零售商業銀行業務相關之房屋貸款、零售商業銀行貸款和個人貸款。

國泰銀行不會收購或承擔與滙豐銀行的經紀業務、私人銀行和高淨值業務、或非零售商業銀行業務有關的貸款或資產。這項交易預計將在2022年第一季度完成，但須待監管部門批准。截至2021年3月31日，收購的貸款總額約為8億美元，存款總額約為10億美元。協議並沒有披露財務條款。不計算一次性交易成本和重組費用，這項交易預計對國泰萬通金控在一般公認會計原則（GAAP）的2022年，每股收益產生約2.0%的增量。

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz擔任國泰銀行的法律顧問。

國泰萬通金控執行主席鄭家發（左）和國泰萬通金控總裁兼首席執行長劉昌明（右）共同宣...
國泰萬通金控執行主席鄭家發（左）和國泰萬通金控總裁兼首席執行長劉昌明（右）共同宣布將收購美國滙豐銀行10家分行。（國泰銀行提供）

貸款 加州 零售商

上一則

周末這樣玩╱環球影城重啟 解密後疫情時代遊玩攻略

下一則

長堤市女子闖紅燈過馬路被撞死

延伸閱讀

布林肯：北京報復制裁 只會令國際更關注其迫害人權

布林肯：北京報復制裁 只會令國際更關注其迫害人權
重塑經濟、安全 拜登將提6兆元預算方案

重塑經濟、安全 拜登將提6兆元預算方案
拜登下令調查病毒起源並施壓中國參與 中批甩鍋

拜登下令調查病毒起源並施壓中國參與 中批甩鍋
滙豐將退出美零售銀行業務 瞄準財富管理和國際業務

滙豐將退出美零售銀行業務 瞄準財富管理和國際業務

爭取美國輸出疫苗 國務院：正與台灣官員密切聯繫

爭取美國輸出疫苗 國務院：正與台灣官員密切聯繫
稱台灣確診率相對低 酈英傑暗示：美疫苗不急送台灣

稱台灣確診率相對低 酈英傑暗示：美疫苗不急送台灣

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24
林達雄及尹大燕夫婦。（尹大燕提供）

「再不做就沒機會」70歲華裔夫婦 開車16天橫跨美15州

2021-05-23 19:26
鑽石吧市21日深夜發生命案，一棟住宅內發現一女一男兩具屍體，警察正對案情進一步調查中。（記者楊青／攝影）

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

2021-05-22 18:31
在命案發生約12個小時後，警方於22日拖走停靠在離案發現場100米左右路邊的一輛酒紅色豐 田汽車。（記者楊青／攝影）

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

2021-05-25 02:20
洛縣法醫辦公室在鑽石吧華裔家庭兇殺案所在的住宅大門貼上封條，不准任何人人進去。（記者啟鉻╱攝影）

南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關

2021-05-23 20:37
披薩收據。（Linda提供）

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

2021-05-19 20:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？法界：勿過度解讀
COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…

COVAX計畫跳票 疫苗用光 92國落空了…
加州VTA濫射 維修工先燒了自宅 再槍殺8人後飲彈自盡

加州VTA濫射 維修工先燒了自宅 再槍殺8人後飲彈自盡
鑽石吧命案 華人長子弒母殺弟刀槍並用

鑽石吧命案 華人長子弒母殺弟刀槍並用