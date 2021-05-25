金映玉的第39區國會藝術大賽 華生榮獲冠軍

金映玉選區國會藝術大賽，華生Martin Ni獲獎。（金映玉辦公室提供）

羅蘭岡高中華裔生Martin Ni，被選為2021年加州 第39區國會藝術大賽的冠軍。

第39區轄區包括洛杉磯縣、橙縣 和聖伯納汀諾縣的一些城市和縣屬地，亞裔比例極高。Martin Ni的獲獎作品是名為「夏日蜂鳥」（A Summer Hummingbird）的混合媒體作品，將在華府的國會大廈展出一年。

第39區國會眾議員金映玉（Young Kim）表示，有80多位高中生為今年的國會藝術大賽提交作品，她對這些才華橫溢的年輕藝術家所展示的才能和創造力印象深刻。其中Martin Ni的藝術品做得很漂亮，「我很高興我的國會同事，和來自世界各地的成千上萬的參觀者，很快就能在國會大廈內看到『夏日蜂鳥』，並可以通過Martin的作品，一窺加州第39區」。

經過金映玉和拉哈布拉美術館 （La Habra Art Gallery）的Bobby Romero、布瑞亞耶達美術館（Yeda Art Gallery）的Hyunae Kang，安那罕的Muzeo博物館的Katie Adams Ferrell，和橙縣藝術團（Arts Orange County）的Richard Stein，所組成的評委團仔細考慮後，選出了前三名獲獎者。

除了第一名的Martin Ni，第二名是來自123藝術工作室的Howard Lin，作品「戰爭與和平」。第三名是Glen A. Wilson高中的Danica Jew的作品「三個小時過去了，但感覺像一個」 （Three Hours Pass But It Feels Like One）。