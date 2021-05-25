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金映玉的第39區國會藝術大賽 華生榮獲冠軍

洛杉磯訊
金映玉選區國會藝術大賽，華生Martin Ni獲獎。（金映玉辦公室提供）
金映玉選區國會藝術大賽，華生Martin Ni獲獎。（金映玉辦公室提供）

羅蘭岡高中華裔生Martin Ni，被選為2021年加州第39區國會藝術大賽的冠軍。

第39區轄區包括洛杉磯縣、橙縣和聖伯納汀諾縣的一些城市和縣屬地，亞裔比例極高。Martin Ni的獲獎作品是名為「夏日蜂鳥」（A Summer Hummingbird）的混合媒體作品，將在華府的國會大廈展出一年。

第39區國會眾議員金映玉（Young Kim）表示，有80多位高中生為今年的國會藝術大賽提交作品，她對這些才華橫溢的年輕藝術家所展示的才能和創造力印象深刻。其中Martin Ni的藝術品做得很漂亮，「我很高興我的國會同事，和來自世界各地的成千上萬的參觀者，很快就能在國會大廈內看到『夏日蜂鳥』，並可以通過Martin的作品，一窺加州第39區」。

經過金映玉和拉哈布拉美術館（La Habra Art Gallery）的Bobby Romero、布瑞亞耶達美術館（Yeda Art Gallery）的Hyunae Kang，安那罕的Muzeo博物館的Katie Adams Ferrell，和橙縣藝術團（Arts Orange County）的Richard Stein，所組成的評委團仔細考慮後，選出了前三名獲獎者。

除了第一名的Martin Ni，第二名是來自123藝術工作室的Howard Lin，作品「戰爭與和平」。第三名是Glen A. Wilson高中的Danica Jew的作品「三個小時過去了，但感覺像一個」 （Three Hours Pass But It Feels Like One）。

金映玉選區國會藝術大賽，華生Martin Ni獲獎。（金映玉辦公室提供）
金映玉選區國會藝術大賽，華生Martin Ni獲獎。（金映玉辦公室提供）

加州 美術館 橙縣

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