金映玉的第39區國會藝術大賽 華生榮獲冠軍

金映玉選區國會藝術大賽,華生Martin Ni獲獎。(金映玉辦公室提供)

羅蘭岡高中華裔生Martin Ni,被選為2021年加州 第39區國會藝術大賽的冠軍。

第39區轄區包括洛杉磯縣、橙縣 和聖伯納汀諾縣的一些城市和縣屬地,亞裔比例極高。Martin Ni的獲獎作品是名為「夏日蜂鳥」(A Summer Hummingbird)的混合媒體作品,將在華府的國會大廈展出一年。

第39區國會眾議員金映玉(Young Kim)表示,有80多位高中生為今年的國會藝術大賽提交作品,她對這些才華橫溢的年輕藝術家所展示的才能和創造力印象深刻。其中Martin Ni的藝術品做得很漂亮,「我很高興我的國會同事,和來自世界各地的成千上萬的參觀者,很快就能在國會大廈內看到『夏日蜂鳥』,並可以通過Martin的作品,一窺加州第39區」。

經過金映玉和拉哈布拉美術館 (La Habra Art Gallery)的Bobby Romero、布瑞亞耶達美術館(Yeda Art Gallery)的Hyunae Kang,安那罕的Muzeo博物館的Katie Adams Ferrell,和橙縣藝術團(Arts Orange County)的Richard Stein,所組成的評委團仔細考慮後,選出了前三名獲獎者。

除了第一名的Martin Ni,第二名是來自123藝術工作室的Howard Lin,作品「戰爭與和平」。第三名是Glen A. Wilson高中的Danica Jew的作品「三個小時過去了,但感覺像一個」 (Three Hours Pass But It Feels Like One)。