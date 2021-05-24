加州兩名前公路巡警被控收賄 華裔前巡警女友爆料當局

加州 公路巡警局（CHP）兩名前巡警涉嫌收受3萬5000元，以幫助非法交易的「灰色市場」換取偽造的外來汽車 記錄遭到指控。這兩名前巡警有一人是華裔，他們5月24日周一在洛杉磯高等法庭過堂時都表示無罪。

加州檢察長辦公室5月24日周一表示，加州公路巡警局兩名前巡警Jessie Anthony Carrillo和James Yao Kuo周一在洛杉磯縣高等法院過堂，被控罪名分別為共謀罪和三項受賄罪。

對兩人的指控是由加州司法廳在今年1月19日提出，兩名被告在指控提出六天後投案。目前有關部門沒有透露該兩名被告在加州公路巡警局哪個分局服務，以及在巡警局做多久。

起訴書指出，Jessie Anthony Carrillo和James Yao Kuo共謀，在2016和2017年為兩輛所謂的「灰色市場」車輛更改擬用在Carfax和州汽車管理局的文件。此類車輛是從其他國家/地區進口到美國，且通常這些車在加州開是不合法的，因為通常不符合安全或排放標準，因此無法註冊。

根據法庭文件，當局直到2019年才發現兩人此一暗箱作業。當時郭的前女友告訴加州車管局 ，兩名巡警一直在接受非法錢款，向車管局提交虛假文件。