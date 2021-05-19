披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩收據。（Linda提供）

近來，反對對亞裔仇視的運動此起彼伏，然而仇恨亞裔的事件仍然繼續發生，且就在日常生活中。南加州華裔 居民Linda於19日就遇到讓她氣憤的歧視事件。她說，從來沒想過這種事會發生在自己身上，「害我氣得手都發抖。」

她指出當天上午11時左右，她前往南加州安大略（Ontario）市的山姆俱樂部（Sam's Club）購物，之後，她到裡面的披薩店點了一個披薩。她說，之前常來這家店買披薩，所以很熟悉，連那個收銀員她都認得。

Linda說，當時急著接孩子，沒有特別看披薩的外盒就離開回家了。到家後才發現盒子上寫著明顯的針對華裔的侮辱性字眼「Chinc」，發音與歧視華人的字眼Chink完全相同。她當時很吃驚，就問了讀高中的兒子是否是歧視性言語，兒子說沒錯。Linda表示，她當時很生氣，沒想到這種事會發生在自己身上。

Linda受訪時表示，「我的手到現在還在發抖。」她說，她點單時明確告知收銀員自己的名字為「Linda」，若說店員不是故意寫成「Chinc」，誰都不會相信。她是山姆俱樂部的老顧客，常在裡面的披薩店買吃的，那個收銀員是個50多歲的西裔女子，披薩店裡面還有至少兩個雇員。她不確定是誰寫的。

Linda說，她的英文不好，遇到這種事不知道如何解決，但希望能討回公道，希望山姆俱樂部對她道歉，涉事員工得到應有的懲罰。

本報記者當天聯絡到山姆俱樂部的線上服務人員。對此事，他發表如下評論：「很抱歉您在俱樂部遇到這樣的事情，我以山姆俱樂部的名義向您道歉。顯然，這樣的事件不是您應該經歷的。我會立刻將此事上報，對這種行為做合適的處理。」這名工作人員表示會告知經理，並通知後續處理的結果。

劉龍珠律師表示，該事件披薩店員工和山姆俱樂部都有責任。該事件雖不構成仇恨犯罪，但根據加州民法，Linda可以以「蓄意造成情緒困擾」（Intentional infliction of emotional distress）提出法律訴訟。另外聯邦在1968年的民權法案中規定不得在公共場合種族歧視 ，該事件可能違反該法律。

劉龍珠說，他鼓勵民眾遇到此類事件要站出來發聲，對抗相關單位，只有華人團結一致，才可以讓他們引起重視。他在讀書時，有次開車在十字路口險與別的車發生碰撞，也被罵「Chink」，因此對這類事件很有感觸。他說尤其國會眾議院18日以壓倒性多數通過「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)，將大力調查針對亞太裔的仇恨犯罪。

劉龍珠說民眾可以撥打800-3732227全國舉報熱線上報此事。洛杉磯縣相關熱線為2-1-1。

由於Chinc的拼音與歧視華裔的英文字Chink拼音不同，本報記者當天也詢問了兩位在美國土生土長的華裔。他們均不約而同的表示，C的發音和K相同，Chinc絕對是歧視性字眼。