我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

台北萬華區RO值 直逼鑽石公主號 1人傳給5.5人

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

記者王若然／安大略報導
披薩收據。（Linda提供）
披薩收據。（Linda提供）

近來，反對對亞裔仇視的運動此起彼伏，然而仇恨亞裔的事件仍然繼續發生，且就在日常生活中。南加州華裔居民Linda於19日就遇到讓她氣憤的歧視事件。她說，從來沒想過這種事會發生在自己身上，「害我氣得手都發抖。」

她指出當天上午11時左右，她前往南加州安大略（Ontario）市的山姆俱樂部（Sam's Club）購物，之後，她到裡面的披薩店點了一個披薩。她說，之前常來這家店買披薩，所以很熟悉，連那個收銀員她都認得。

Linda說，當時急著接孩子，沒有特別看披薩的外盒就離開回家了。到家後才發現盒子上寫著明顯的針對華裔的侮辱性字眼「Chinc」，發音與歧視華人的字眼Chink完全相同。她當時很吃驚，就問了讀高中的兒子是否是歧視性言語，兒子說沒錯。Linda表示，她當時很生氣，沒想到這種事會發生在自己身上。

Linda受訪時表示，「我的手到現在還在發抖。」她說，她點單時明確告知收銀員自己的名字為「Linda」，若說店員不是故意寫成「Chinc」，誰都不會相信。她是山姆俱樂部的老顧客，常在裡面的披薩店買吃的，那個收銀員是個50多歲的西裔女子，披薩店裡面還有至少兩個雇員。她不確定是誰寫的。

Linda說，她的英文不好，遇到這種事不知道如何解決，但希望能討回公道，希望山姆俱樂部對她道歉，涉事員工得到應有的懲罰。

本報記者當天聯絡到山姆俱樂部的線上服務人員。對此事，他發表如下評論：「很抱歉您在俱樂部遇到這樣的事情，我以山姆俱樂部的名義向您道歉。顯然，這樣的事件不是您應該經歷的。我會立刻將此事上報，對這種行為做合適的處理。」這名工作人員表示會告知經理，並通知後續處理的結果。

劉龍珠律師表示，該事件披薩店員工和山姆俱樂部都有責任。該事件雖不構成仇恨犯罪，但根據加州民法，Linda可以以「蓄意造成情緒困擾」（Intentional infliction of emotional distress）提出法律訴訟。另外聯邦在1968年的民權法案中規定不得在公共場合種族歧視，該事件可能違反該法律。

劉龍珠說，他鼓勵民眾遇到此類事件要站出來發聲，對抗相關單位，只有華人團結一致，才可以讓他們引起重視。他在讀書時，有次開車在十字路口險與別的車發生碰撞，也被罵「Chink」，因此對這類事件很有感觸。他說尤其國會眾議院18日以壓倒性多數通過「新冠仇恨犯罪法案」(Covid-19 Hate Crimes Act)，將大力調查針對亞太裔的仇恨犯罪。

劉龍珠說民眾可以撥打800-3732227全國舉報熱線上報此事。洛杉磯縣相關熱線為2-1-1。

由於Chinc的拼音與歧視華裔的英文字Chink拼音不同，本報記者當天也詢問了兩位在美國土生土長的華裔。他們均不約而同的表示，C的發音和K相同，Chinc絕對是歧視性字眼。

寫著「Chinc」的披薩盒子。（Linda提供）
寫著「Chinc」的披薩盒子。（Linda提供）

種族歧視 華裔 加州

上一則

聖瑪利諾學區教委閃辭 現徵求新的替補教委

下一則

洛杉磯華人聚集城市槍擊案一死 周圍鄰居不知情

延伸閱讀

赴美禁令解除 陸生來美仍難 能否及時簽證變數大

赴美禁令解除 陸生來美仍難 能否及時簽證變數大
去留兩難 有人怕回了家再難回美國

去留兩難 有人怕回了家再難回美國
比爾蓋茲分手嬌妻 銀髮離婚掀話題 如何避免有解

比爾蓋茲分手嬌妻 銀髮離婚掀話題 如何避免有解
網戀詐騙 多鎖定中老年離異女性

網戀詐騙 多鎖定中老年離異女性
沙文定罪 華人有喊讚有搖頭

沙文定罪 華人有喊讚有搖頭
蒙市雙屍案 景亦新不認罪 選公辯律師

蒙市雙屍案 景亦新不認罪 選公辯律師

熱門新聞

許多餐廳生意回溫，但失業金優渥導致招工困難。（本報檔案照）

不找工作躺著賺 失業金亂象多

2021-05-13 10:06
疫情期間的失業金給不少民眾雪中送炭，讓他們在困境中解決了溫飽問題。（unsplash）

世說新聞／一年居然領這麼多 揭秘華人圈失業金亂象

2021-05-11 21:10
Pacific Palisades山火繼續蔓延。（洛縣警局推特）

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

2021-05-16 19:38
哪些情況下警察可以合理使用武力？（洛杉磯縣警局）

世說新聞／亞裔男華人區遭擊斃 警槍下這些舉動做不得

2021-05-19 13:17
67歲的Lyft華人司機勞保羅（右）在搶匪槍口下被搶走錢包和打折鼻梁骨。（視頻截圖）

洛杉磯Lyft華人司機在槍口下被搶錢包打折鼻梁骨

2021-05-14 13:42
格蘭杜拉13日上午發生疑似不交租房客向前來執行驅逐令的警察開槍事件，洛杉磯縣警局出動大批警察和警車包圍現場與兇嫌對峙。（記者楊青／攝影）

不交房租還硬剛 引來警方大陣仗

2021-05-13 13:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
估房價也歧視？她找白人扮哥哥 房屋鑑價翻一倍

估房價也歧視？她找白人扮哥哥 房屋鑑價翻一倍
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
世說新聞／亞裔男華人區遭擊斃 警槍下這些舉動做不得

世說新聞／亞裔男華人區遭擊斃 警槍下這些舉動做不得
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

金融時報：劉鶴兒子躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

金融時報：劉鶴兒子躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐