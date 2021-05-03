華人移民美國17年 3日終於和另外24人一起入籍

作為全場唯一一個來自中國的新晉公民，雷女士在女兒的陪伴下參加儀式。（記者張宏／攝影）

來自中國廣東的雷女士，2004年全家移民美國，但因語言問題，時隔15年在自己60多歲時才申請美國公民 。3日她終於成為美國公民，她表示終於可以和全家人同步，感覺非常開心！

影音來源：記者張宏

3日在移民局 的入籍儀式上，雷女士是全場25位準公民中唯一來自中國的人，她在女兒的陪伴下參加儀式。為表達喜悅之情，她特別穿了一件紅色外套；她說，華人傳統文化裡，喜慶的日子都是穿紅色。在領取公民紙前，她還特別整理自己的衣服，希望以全新完美的姿態成為美國公民。

其實雷女士來美國的日子並不短，全家人2004年就移民美國，她的家人們來美五年後就入籍成為公民。但她因為英語問題，只能在美國以綠卡 身份居住15年後，才得以豁免考英文。她說，去年1月終於住滿15年，所以即刻遞交入籍申請，但是因為疫情，比正常處理時間晚了至少半年多，今年3月才得到批准。對於終於能入籍，她感到很開心，因為不僅未來選舉時她能投票，且不用簽證就能和家人一起去許多免簽證的國家旅遊。提及當晚他們一家人會在家吃飯慶祝她入籍。

律師許俊良表示，有些申請人經醫學鑑定，因生理或精神損傷，而無法符合教育規定，可提出N-648 殘障豁免醫療證明，以申請豁免入籍考試。另外申請人50歲在美國以綠卡身份居住20年、申請人55歲以綠卡身份居住15年，申請人65歲以綠卡身份居住20年，就都可以申請英文豁免，用自選語言考公民考試。