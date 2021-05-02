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才開放營業限制 洛縣酒吧就傳兩男一女被槍擊

本報記者╱洛杉磯報導
洛杉磯市警局。（官網下載）
洛杉磯市警局。（官網下載）

洛杉磯市警察局發言人說，5月2日週日清晨在休曼橡林（Sherman Oaks）一家體育酒吧，有一些人發生爭執，之後兩男一女被槍傷。警方尚不清楚誰在酒吧開火，槍手僅被描述為男性。

警方是於凌晨1時30分左右據報前往范杜拉大道13600街區一家體育酒吧。證人指出，槍擊事件發生在三個人與某人爭執之後。

警方稱，兩名二十多歲的男子和一名約三十歲的女子遭受槍傷，他們都被送往醫院救治，目前全都傷勢穩定，其中包括一名被朋友帶到醫院的受害者。

但警方最初說他們有一個犯罪嫌疑人，只是隨後告訴KTLA電視台，有一個人被拘留訊問之後被釋放。

槍擊事件發生後的現場錄像顯示，在警方調查時有一大群人聚集在The Woodman Bar外面。而該商號的周圍地區也被警戒線封鎖。

幾個小時後，也就是早上8點左右時，人群消失了，但酒吧外面的街道上可以看到碎玻璃，口罩和玫瑰花瓣散落在地上。

由於上周五洛縣公衛局官員取消了與疫情相關的酒吧營業時間限制，洛杉磯一帶的酒吧允許營業至較晚的時間。在上周五之前，包括洛市在內由洛縣公衛局管轄的酒吧，原來只能從上午11時半營業至晚間10時，但當天取消了這項限制。

目前該案仍在調查中，沒有進一步的細節。

洛縣 洛杉磯 槍擊

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