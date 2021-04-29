南加爾灣男子涉綁架、攻擊 經過一段曲折終被警方逮捕

爾灣被捕綁架案嫌犯。（警方提供）

【爾灣 訊】南加橙縣 爾灣市警局29日發布資訊，拘捕28歲男子拉米瑞茲（Daniel Ramirez），涉嫌綁架、攻擊一名男子。嫌犯女友、27歲的Mallory Arredondo也涉嫌案件被捕。

爾灣市警方28日上午9時接到報警，趕到Irvine Center和Spectrum街一個公寓社區，調查一件車輛失竊案。受害者告訴警方，數天前與拉米瑞茲和女友認識，對方向他借車。受害者拒絕後，對方在未經同意時將車開走，至今未歸還。

當天中午約12時25分，警方在巡邏時注意到失竊車並試圖攔截，嫌犯拒絕服從高速駛離。警方追了一段距離，由於嫌犯開車非常快，警方擔心對公眾有危險，就沒有再追擊。不久，警方注意到失竊車在受害者公寓車庫，引擎仍在啟動，車上無人。警方試圖電話聯絡受害者，但一直沒有聯絡到。警方感到可疑，擔心受害者在公寓遇到危險，於是開始在周邊布控，疏散公寓居民，消防人員也趕到現場。同時安排無人機觀察情況，並向公寓裡喊話。

不久，受害者離開公寓，但公寓門很快關閉，似乎裡面還有其他人。受害者告訴警方，兩名嫌犯在公寓裡，男性嫌犯手持武器威脅受害者，還攜帶其它武器。警方更多警力包括特種武器和戰術隊，以及危機談判小組等前來支援，並要求嫌犯投降，嫌犯拒絕，警方試圖破窗進入室內拘捕嫌犯。至當日晚8時43分，嫌犯女友Mallory Arredondo走出公寓，十分鐘後，拉米瑞茲向警方投降。

隨後警方進入公寓搜查，發現一支AR-15攻擊步槍，及兩把手槍及彈藥。警方說，所有槍枝都被拆卸了，相信在警方與嫌犯談判時，嫌犯拆卸了槍枝。拉米瑞茲目前被拘押在橙縣監獄 ，涉嫌綁架、使用致命武器攻擊、刑事威脅。