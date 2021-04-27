申辦僑胞卡在台灣享檢疫優惠 僑委會替僑胞爭取權益

只要憑僑胞卡至衛福部臺北醫院，即可享新臺幣5000元的優惠價格 (原價7000元)。（僑務電子報下載）

根據僑務電子報，中華民國僑務委員會因應新冠肺炎 (COVID-19)疫情 延燒，考量海外僑胞在疫情期間對檢疫、健檢需求較大，協調中華民國衛生福利部為僑胞爭取相關優惠方案。只要憑僑胞卡至衛福部臺北醫院，即可享新臺幣5000元的優惠價格 (原價7000元)，進行新冠肺炎自費篩檢快速取件服務，並於採檢當日或次日上午領取檢驗報告；衛福部其他地區醫院的僑胞卡檢疫優惠方案，也在積極洽談中。

僑委會為鼓勵僑胞回國觀光 ，促進國內商機，發行僑胞卡，讓僑胞一卡在手，便可輕鬆在海內、外各特約商店消費享優惠，更提供全臺北、中、南、東4大地區94間醫療院所的健檢優惠或醫療機構專案價。

此外，為關懷海外僑胞健康，僑委會也與衛福部合作透過「健康益友」APP，在疫情期間為全球僑胞，提供24小時全天候臺灣醫師遠距健康諮詢，考量全球疫情仍然嚴峻，且順應僑胞需求，該項服務也將延續至2021年6月30日前提供免費下載使用，凡憑僑胞卡下載「健康益友」APP，即可使用線上免費健康諮詢，將臺灣的優質醫療服務，傳遞到世界各角落。

歡迎僑胞於僑胞卡網站線上申辦專區 (https://reurl.cc/v5zONL) ，填寫申請資料並上傳僑居國證明文件，經僑委會審核通過後，即可線上取得僑胞卡虛擬卡片，手續簡便迅速，輕鬆享優惠！