前中華民國內政部部長李鴻源分享台灣必須面對的真相

李鴻源25日在線上演講。（線上截圖）

南加州 成功大學校友會、南加 州成功大學基金會，25日主辦「李鴻源教授南加州線上演講會」。李鴻源分享「台灣 必須面對的真相—水、能源、公共工程、國土規劃」，他描述「台灣的地形就像湯匙的背面」，並分析揭露台灣面臨的難題。

李鴻源為前中華民國內政部部長、前行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員。這次以公職期間的工作經驗為例，說明在推動國家的防災政策與國土規劃上，需以系統性思考與跨域整合方式進行。在演講中李鴻源也指出，當全球極端氣候事件愈來愈頻繁，以及人口結構的老化與少子化，台灣是一個相當脆弱的國家。對於台灣必須面對諸多殘酷的真相，政府必須不斷進化來因應時局，舊有的僵固思維不再可行。

他認為，台灣需要建立一個充滿彈性的聰明政府，要有能力針對層出不窮的問題提出解方，更要從中看到政策、產業與學界各個層面共同串聯發展的機會。聰明的政府須善用政策作為槓桿，藉由系統性思考與跨部會整合，拉高制高點，將所有的問題點連繫成線，再逐一拓展成網，進而提出解決方案。

李鴻源教授南加州線上演講會由洛杉磯僑界急難救助協會、北加州成功大學校友會、加州台灣同鄉聯誼會、南加州台灣大學校友會、南加州中國文化大學校友會、及亞美會計研究發展基金會共同協辦。想知道更多南加州成功大學校友會後續演講活動，請電郵CKUAASC @gmail.com，或致電葉俊麟626-810-7285詢問。