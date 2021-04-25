洛市千萬富翁的17歲兒子承認蘭博基尼超速撞死人

32歲的受害人莫妮克·莫諾茲（Monique Munoz）。（NBC新聞截圖）

洛杉磯市一位千萬富翁的17歲兒子，23日在法庭上承認與一次高速撞車有關的車輛過失殺人罪，這起事故導致一名婦女在2月時死亡，被告則可根據這項安排獲得緩刑到最多九個月的少年營（juvenile camp）。

詹姆斯·胡里（James Khuri）是擁有數家房地產公司，和電子商務業務的千萬富翁。他17歲的兒子日昨在英格伍少年法院（Inglewood Juvenile Court）承認，2月17日下午5時在駕駛著一輛蘭博基尼運動功能車時，於Olympic大道和Overland大道交口附近，撞上了32歲駕駛人莫妮克·莫諾茲（Monique Munoz）的Lexus汽車 。

警方之前曾經表示，藍寶堅尼當時的速度幾乎是賽車 速度。强大的衝擊力幾乎將受害人的汽車撞成兩半，受害人當場死亡。

這位青少年開庭後將被限制在他的家中，直到6月下一次出庭日期為止。

根據被告的辯護律師馬克·韋克斯曼（Mark Werksman），判刑可能在8月進行，這名青少年可能面臨緩刑到長達九個月的少年營。他說即使是成年受審者，根據加州法律，對被定罪是車輛過失殺人行為，最高刑罰是入獄六年。但由於該青少年缺乏犯罪記錄和年齡，因此這種後果不太可能發生。

根據承辦檢察官在法庭上的說法，這名青少年在案發前與一個女性朋友「賽車」，並在發生致命撞車前急轉直駛。蘭博基尼撞擊受害人莫諾茲的時速為每小時106英里。撞車的力量幾乎將莫諾茲的車輛分成兩半，這名青少年也因不涉及生命的傷勢受傷住院。

但是，韋克斯曼強烈否認他的客戶「賽車」的說法。洛杉磯警察 局一名發言人在撞車事故發生後的大約三週時，曾表示這名青少年沒有參加過街頭賽車。

23日開庭時，受害人莫諾茲的幾十個朋友和家人在法庭外舉行示威活動，舉著牌子暗示該青少年應該以成年人身分受審，或者其父親也應該承擔刑事責任。他們高喊著「還莫妮克正義！」

儘管警方表示，這名青少年在撞車後的幾天內因涉嫌車輛殺人罪被登記在案。但莫諾茲的親人一再指責警察和檢察官，因為他父親的財富和影響力，對這名少年進行了不同的對待。

檢察官在庭上曾確認，這名少年曾在比佛利山超速駕駛，此前曾兩次被捕，包括在2020年10月，警察發現他在城市街道上以每小時72英里行駛。他在三週後第二次違規後，其擁有的蘭博基尼被扣押，他的臨時駕駛證（該證件要求成年人一直與他同在車內）也被暫停。

辯護律師韋克斯曼說，他的客戶非常後悔，並向受害人的家人道歉，且曾和他的母親在法庭上公開哭泣。他甚至懷疑這名17歲的年輕人是否「會再次開車」。

受害人莫諾茲的叔叔理查德·卡蒂埃（Richard Cartier）則在法庭外面表示，除非涉事的青少年面臨入獄時間，否則他不會感到正義伸張。「我希望他的父親感到兒子已經離開了多年，因為莫妮克是永遠的離開了我們」。

據悉，肇事青少年於2月23日、也就是事故發生五天後被警方逮捕。肇事者的父親曾在電視採訪中對受害人及其家庭，表示深切的遺憾和道歉。