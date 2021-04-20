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無證童和其父母將抵南加長堤暫居 市府呼籲社區捐助

記者楊青／綜合報導
作為聯邦衛生部與公眾服務部國家人道主義努力的一部分，一批無證兒童和他們的父母將於本周抵達長灘會議中心，長堤市計劃為他們提供90至120天的居住服務，之後的居住和相關服務則呼籲社區捐助支持。（長堤會展中心）
作為聯邦衛生部與公眾服務部國家人道主義努力的一部分，一批無證兒童和他們的父母將於本周抵達長灘會議中心，長堤市計劃為他們提供90至120天的居住服務，之後的居住和相關服務則呼籲社區捐助支持。（長堤會展中心）

作為聯邦衛生部與公眾服務部國家人道主義努力的一部分，一批無證兒童和他們的父母將於本周抵達南加洛杉磯縣長堤會展中心（Long Beach Convention Center），長堤市計劃為他們提供90至120天的居住服務，之後的居住和相關服務則呼籲社區捐助支持。

相關部門沒有透露本周會有多少人達到長堤港，但這些來自墨西哥邊境的兒童以及他們的父母，到達後將暫時居住在長堤市會展中心，會展中心從周一開始已準備接待工作，計劃在人群到達之前準備就緒。

長堤市長羅伯特·加西亞表示，長堤市非常歡迎和支持這些移民兒童，長堤將繼續向有需要的人提供人道主義幫助。長堤市區設立了專門的網站，提供社區如何支援這些人群的最新資訊；長堤社區基金會同時啟動移民兒童支助基金網站，希望得到更多捐款，向該基金提供的所有現金捐款均可免稅，可在線進行，或通過郵寄支票到長堤社區基金會，基金會地址是：400 Oceangate, Suite 800, Long Beach, CA 90802，支票捐款可指定「Migrant Children Support Fund」。

長堤市同時呼籲愛心企業和社區組織提供義工服務，包括餐飲服務、教育、娛樂、娛樂、家庭團聚、兒童監督、法律服務、宗教服務、語言翻譯、設施設置援助和醫療保健等，詳情參照www.acf.hhs.gov/orr/about/ucs/sponsors。

長堤市表示，這些無證兒童和他們的家長可在長堤會展中心暫時居住90至120天，但在8月2日需要離開，因爲該會展中心可望最早在8月開始取消大部分的疫期限制，恢復舉辦定期活動。

長堤 支票 移民

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