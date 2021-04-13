逾半世紀的弧光連鎖電影院永久關閉 洛市地標走進歷史

歷史超過半個世紀的弧光連鎖電影院（Arclight Cinemas）正在關閉其遍佈全加州的數百個電影院和放映廳，包括其洛杉磯地標性電影院母院（ArcLight Cinemas and Pacific Theatres），本周也宣佈不會重新開放，可能永久性關閉。美聯社

苦心經營超過半個世紀的弧光連鎖電影院 （Arclight Cinemas）正在關閉其遍佈全加州 的數百個電影院和放映廳，包括其洛杉磯地標性電影院母院（ArcLight Cinemas and Pacific Theatres），本周也宣佈不會重新開放，可能永久性關閉。這一消息讓許多電影人感到唏噓。

就在加州各地電影院陸續重開、有限制地接受觀眾的同時，弧光連鎖電影院高層12日在聲明中表示，在經過超過一年的關門之後，電影院不得不困難地告知公眾，不會重新開門。這不是任何人想要的結果，但他們付出了巨大努力，考慮了所有潛在的選擇可能，但沒有可行的前進道路。電影院感謝旗下所有員工，以及電影人和觀眾多年來的鼎力支持。

將關閉的電影院除了遍佈加州的數百個放映廳，還包括其在好萊塢 日落大道上標誌性的Cinerama圓頂放映廳。這一從1963年就啓用的電影院，不僅是好萊塢電影首映的熱門影院，而且在電影中扮演重要角色，很多電影在這裏取景，比如近年的「從前，有個好萊塢」（Once Upon A Time In Hollywood）就多次出現該影院。

弧光電影院是因冠狀病毒大流行而倒閉的大型連鎖商家中最新的一家，不少觀衆和電影人深感惋惜。不少觀眾表示，從小就是在這家電影院看電影長大，每次經過電影院都倍感親切，但現在，所有記憶都將走進歷史。

不過也有業內人士認為，至少好萊塢日落大道上標誌性的Cinerama圓頂放映廳，應該會有其他玩家出來拯救。Cinerama圓頂放映廳為洛杉磯歷史文化紀念和標誌性建築，任何改變都需要通過一個相關的特別委員會的討論和批准。