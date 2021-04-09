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演講辯論才能可助申請人進名校

記者啟鉻／洛杉磯報導
世報教育展講員林柳君（Laura Lin ）（資料圖片）
世報教育展講員林柳君（Laura Lin ）（資料圖片）

世界日報4月17日舉行教育展，來自Kudos青少年領袖才能培訓專校校長Laura Lin （林柳君）主講「沉默不是金!如何在家中作領袖培訓？」將在當日午後3時至3時30分開講。

林柳君於11年前創辦Kudos青少年領袖才能培訓專校，針對學生如何培訓演講辯論才能積累了豐富經驗。她表示，華人學子申請名校深造時，有人憑藉科學競賽好名次，有人借助體育運動特長，而練就出色辯論演講能力，照樣幫助申請人升入常春藤名校。她舉例，在對全美三大辯論組織90餘名辯論高手的調查中，至少三分之一進入名校。而她創立培訓專校以來，也有數千人次學生參加辯論演講培訓，其中進入名校的學生人數很多，而他們憑籍的就是出色的辯論演講才能。

她表示，在世界日報教育展上，主講分為兩個主題：辯論與明辨式思考，即邏輯思考；演講辯論在升學中扮演重要角色。她說自己小學四年級開始學習演講辯論技能，後來在國際職場不同職位多年磨練，學會辯論演講技巧可以為人生拓寬發展道路。她說，先前到美國留學，畢業後返回台灣，並再次移民美國。感覺在辯論演講領域美國與亞洲還是有很多區別。美國辯論形式包括公共論壇、政策辯論、林肯道格拉斯辯論賽等，傑出的領導者必是出色的辯論演說家，美國歷史上多位總統如林肯、甘乃迪、歐巴馬等人，演講辯論才能十分傑出。

林柳君表示，華人受傳統觀念影響常被灌輸「沉默是金」，但在美國社會環境及價值觀，沉默不是金！華人要想融入美國社會必須要發聲，要敢於辯論和演講，讓其他族裔暸解自己的觀點和立場。面對問題，要能想清楚說明白，還要有自信。她通過無數次培訓實踐告訴學生：溝通能力愈好眼界愈寬廣！

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